Los valientes que representan al Granada CF en el Mundial de Qatar

España no estará sola en Qatar. A pesar de que al estado catarí se le acusa de contratar a aficionados que precisamente no parecen los 'hermanos García' de Albacete, sí que la selección estará acompañada por varios aficionados valientes que no han querido perderse esta ocasión única.

😍 Vayas donde vayas, siempre hay granadinistas.

Enormes luciendo nuestra bandera por Qatar. 🏆❤️🫡 @illonDeLaRosa, @AntonioF97, @andreeabnd, @nacho_popcha. #𝙀𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙇𝙪𝙘𝙝𝙖 🇦🇹 pic.twitter.com/gzrxw3Fm29

— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 20, 2022

El Granada CF también estará representado en Qatar gracias a estos seguidores que se han desplazado hasta Oriente medio con una bandera de su club. La realización del encuentro de esta partido inaugural les ha enfocado varias veces donde se les ha visto ondear la enseña rojiblanca mostrándola al mundo entero con orgullo.