El Granada CF busca en Villarreal que no se repita fuera de casa el 'Día de la Marmota'

Tras dos citas consecutivas jugando en el calor del hogar, donde se encuentra mucho más cómodo, el Granada CF busca, una jornada más, romper su horrorosa racha de resultados fuera de casa. Los de Paco López no tienen grises y ya quisieran muchos aficionados rojiblancos que los tuvieran. Ganan en casa y pierden fuera. No hay más. O blanco o negro. Pero, con esa dinámica, será imposible pelear por el ascenso directo y no tendrá fácil asegurarse una plaza en el play off.

Aunque el técnico valenciano trata de no meterle presión a sus jugadores por los números que tiene a domicilio, con él también en el banquillo pues salvo el duelo en Yecla de Copa del Rey, no ha vuelto a ganar, lo cierto es que hay que cambiar el chip ya. Y lo hará ante uno de esos equipos imprevisibles, casi como el Granada CF, capaz de dar la sorpresa ante cualquier rival o de ofrecer de una semana a otra una imagen muy pobre.

Único filial

Hasta tierras castellonenses se desplazan los granadinistas para medirse al Villarreal B de Miguel Álvarez. Desde hace casi dos décadas, la entidad presidida por Fernando Roig ha puesto muchos recursos en trabajar la cantera, captando jugadores de distintas provincias y los frutos están empezando a dar resultados. Se trata del único filial de LaLiga SmartBank, un recién ascendido que está rindiendo a gran nivel. Situado en una cómoda décima plaza y con ocho puntos de renta sobre los puestos de descenso, los amarillos en casa no son fáciles de batir.

Tan sólo ha perdido dos encuentros aunque ha empatado cinco. Sin embargo, llevan sin ganar en casa desde el 20 de noviembre cuando se impusieron por la mínima al Ibiza. Desde entonces, dos empates ante Leganés (0-0) y Tenerife (2-2) y dos derrotas seguidas frente a la Unión Deportiva Las Palmas (0-1) y el Real Zaragoza (2-3). Con un tanto a favor menos que el Granada CF, su mayor problema es atrás, donde ha encajado 31 goles en 25 encuentros. Tres de ellos se los endosó el entonces equipo entrenado por Aitor Karanka, por lo que se espera un encuentro abierto en el Estadio de La Cerámica. Sin duda, un escenario ideal para que los de Paco López rompan su serie de once encuentros sin ganar fuera de Los Cármenes en los que ha sumado tan sólo tres puntos fruto de otros tantos empates.

Collado y Fer Niño jugaron ayer con el primer equipo amarillo pero hoy podrán actuar

Casi seis meses llevan los rojiblancos sin vencer a domicilio y ya toca romper esa maldita racha. Al menos, con esa intención, viajó la expedición granadina de la que se cayeron André Ferreira, Alberto Soro, Rubén Rochina y Antonio Puertas. Con 27 jugadores disponibles tocará hacer descartes en el resto de jornadas aunque en esta, debido a los problemas físicos de los jugadores citados, Paco López lo ha tenido más fácil y tan sólo tendrá que dejar fuera del banquillo a un profesional.

Sin embargo, la complicación llegará a la hora de formar el once inicial. Bendito problema. Con las nuevas incorporaciones de Famara Diédhiou, Pol Lozano y Shon Weissman los recursos, sobre todo ofensivos, se multiplican. La buena noticia es el regreso de Carlos Neva, ausente en el duelo frente al Andorra, por lo que Jonathan Silva, que sufrió mucho ante Bundu, extremo del cuadro andorrano, volverá a ocupar un puesto en el banquillo.

Duda en el eje

Lo normal es que la zaga no varíe mucho salvo con la entrada del lateral gaditano al flanco zurdo. La dupla formada por Miguel Rubio e Ignasi Miquel llevan dos partidos sin ver su portería batida por lo que pocos cambios hará el técnico valenciano atrás. Otra cosa será en la medular. El buen partido de Petrovic ante los andorranos hará que repita en el eje. A partir de ahí, las opciones son múltiples. Desde jugar con Meseguer y Melendo por delante del serbio, con Uzuni y Callejón en bandas y una referencia ofensiva, o utilizar el clásico 1-4-4-2.

Y es que la riqueza táctica del Granada CF en la segunda vuelta deber ser una de sus armas pues recursos para ofrecer diferentes registros sobre el verde tiene y muchos. Y más, tras firmar a tres jugadores llamados, en teoría, a ser titulares aunque eso está por ver. Son muchos aficionados que sueñan con un equipo con Lozano, Víctor Meseguer, Melendo, Callejón, Uzuni y Weissman del centro del campo hacia adelante. Pero para ello habrá que esperar varias jornadas si es que finalmente el de Silla apuesta por ese bloque de jugadores.

Máximos goleadores

Paco López tiene claro que no será fácil ganar sobre todo porque el rival cuenta con jugadores de mucha calidad. De hecho, algunos de ellos ya han debutado con el primer equipo que entrena en la actualidad Quique Setién como el guardameta danés Jörgensen, Del Moral o el granadino Diego Collado, que es el máximo goleador del filial castellonense con cuatro tantos junto a Sergio Lozano, que es muy peligroso a balón parado, o Fer Niño, con experiencia en Primera. Collado y Niño podrán jugar pese hacerlo ayer con el primer equipo en Elche. Para la cita, Miguel Álvarez tan sólo cuenta con la baja por lesión de Iker Goujón, que sigue con su proceso de recuperación.

El choque, que dará comienzo a las 14:00 horas, será dirigido por el colegiado canario González Francés, que estará acompañado desde la sala VOR de Las Rozas por Gálvez Rascón.