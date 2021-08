Un buen inicio con margen de mejora en la puesta de largo de la temporada del Granada CF

Regresó la competición y el ‘nuevo’ Granada CF cumplió. Los rojiblancos sumaron un punto que tendrá mucho más valor con el paso del tiempo. Arrancar LaLiga Santander empatando en su campo con el actual campeón de la Europa League debe ser valorado en su justa medida. Y más teniendo en cuenta que ha llegado un nuevo técnico, con ideas nuevas y estilo propio aunque los jugadores no variaron en exceso con respecto a la pasada campaña. Hay motivos para la esperanza aunque la plantilla no está cerrada y quedan por llegar un par de retoques.

Comenzar sumando debe servir a los nazaríes para adquirir esa confianza necesaria teniendo en cuenta que el calendario en el arranque no es fácil. La propuesta es atractiva, aunque quizá el Estadio de La Cerámica no es el idóneo para ponerla en práctica. El Granada CF quiso mandar, circular el cuero y ser dominador, pero enfrente se encontró con un rival con mucha calidad de medio de campo hacia adelante, que le presionó mucho y que recuperó en zonas peligrosas. Quizá ese sea uno de los aspectos a mejorar porque cuando no se puede sacar jugado el cuero desde atrás, un envío en largo no es una mala solución. No se desvirtúa el estilo por un pelotazo.

Nueva era

Diego Martínez inició su periplo en la entidad rojiblanca también con un empate a cero. Fue en Elche en la campaña 2018-2019 en el inicio de la que posteriormente fueron las mejores temporadas de la historia. Alcanzar el hito que logró el entrenador gallego es muy complicado. Tampoco tener ese peso encima será bueno. Las comparaciones siempre existirán pero Diego es Diego y Robert es Robert. Lo importante es que se ha mantenido el bloque, la capacidad competitiva sigue intacta como se demostró en tierras castellonenses y calidad hay. Es evidente que faltó punch arriba pero Bacca en la segunda mitad demostró que ayudará mucho.

Riqueza táctica

Durante la fase de preparación, Robert Moreno casi siempre ha usado el mismo dibujo sobre el verde. Pocas variaciones ha realizado durante los encuentros de pretemporada. El 1-4-1-4-1 ha sido la base y salvo el duelo ante el Linares, lo empleó en todos los duelos. Pero los partidos tienen fases en las que son necesarias cambiar el sistema y el catalán lo hizo con la entrada de Jorge Molina al terreno de juego antes de que Foyth fuera expulsado. Con un claro 1-4-4-2 y Monchu tirado a la izquierda, se buscó más presencia ofensiva. La pena fue que no se supo aprovechar la superioridad numérica y fueron los de Emery los que gozaron de dos claras contras que pudieron darle la victoria. El Granada CF ‘camaleónico’ parece que sigue intacto. O, al menos, en parte.

Por fin debutó Robert Moreno en Primera División. Hasta el momento su experiencia como técnico fue como segundo entrenador, seleccionador absoluto durante siete encuentros y un breve paso por Mónaco. Pero en España aún no había sido primera espada. Un momento que a buen seguro que no olvidará y, de hecho, lo recordó tras el choque agradeciendo al club la oportunidad “tras 30 años” esperando ese día.

A cero

Importante fue dejar la portería a cero. Se viene de una última campaña en la que fueron 65 los tantos encajados. Un aspecto que debe ser lo primero en corregir pese a que el estilo de Robert Moreno es, a priori, más ofensivo que defensivo. Se volvió a gozar de esa solidez en el eje con Germán y Domingos Duarte, Aarón se mostró seguro y se rompió así una racha de ocho meses sin ver cómo el rival batía el arco rojiblanco. Fue en diciembre, ante el Elche en el Martínez Valero, la última portería a cero. Lograrlo en la primera jornada debe servir de aliciente para, desde ahí, crecer como equipo. Ya lo dijo el míster en la rueda de prensa previa al duelo y debe ser una preocupación.

Detalle

Los grandes clubes no son los que más dinero tienen, sino los que tratan con cariño a sus fieles y tienen detalles con los rivales. Eso fue lo que hizo el Granada CF en La Cerámica a la salida del cuadro de Emery al terreno de juego. Los rojiblancos homenajearon a su contrincante por la consecución de la Europa League la pasada campaña. Incluso aplaudieron a Carlos Bacca, actual integrante de la plantilla nazarí, que fue importante en el título alcanzado por su anterior equipo. El gesto llamó la atención de la afición castellonense que lo agradeció con un aplauso.