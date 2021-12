Mujeres con Iniciativa, el sitio de las mujeres en Granada

Pocas asociaciones son capaces de generar lo que ha conseguido hacer Mujeres con Iniciativa. Fue en el año del 2015 cuando un grupo de mujeres, lideradas por Elisa Campoy, decidieron poner en marcha un proyecto que impulsara los derechos femeninos en Granada. Han pasado seis años y durante este tiempo, la asociación se ha convertido en el referente de muchas mujeres que se han, y quieren dedicarse al mundo del emprendimiento.

Granada Hoy contacta seguidamente con las empresarias asociadas. y esta vez, quisimos conocer un poco más acerca de las que ofrecen soluciones empresariales, tal es el caso de Isabel González, Dina Espinar, Mari Reyes y Sabina Piñar.

Taine Productos de Oficina, es la empresa de Isabel, una chica que lleva un año y medio como asociada, su negocio distribuye material de oficina y escritura desde hace 57 año. González es la encargada de esta empresa familiar que ha crecido notablemente desde que se asoció a Mujeres con Iniciativa, y en gran parte, por todas las que integran el grupo. “El equipo directivo es fantástico, se mueve muchísimo, te ayudan y apoyan en todo, eso te hace sentir bien, no aislada y eso es bastante positivo. A nivel de negocio no deja de darle más visibilidad. Es una gran oportunidad empresarial. Aquí eres libre de hacer lo que esté en tus manos para poder crecer dependiendo de tu esfuerzo. Me siento muy orgullosa de coger una empresa familiar y hacerle un cambio generacional”.

Por su parte, Dina Espinar trabaja en Vivacopier Impresoras, empresa que da solución a todo el tema de impresiones e instalación de equipos de impresión. Espinar lleva tres años en la asociación y su experiencia ha sido realmente buena. “Ya conocía el networking y me parecía una herramienta muy buena para aprender y seguir creciendo, otros en los que estuve eran más estrictos, más serios. Cuando llegué aquí sentí ese acompañamiento, era todo más disentido, diferente, las mujeres no somos rivales, todo lo contrario, nos ayudamos y complementamos. Ayuda a nivel personal, no solo de trabajo, evidentemente estamos aquí para hacer negocio, pero traspasa al plano personal. En tres años he conseguido más clientes y mi visibilidad ha aumentado. La asociación te ayuda desenvolverte y hablar más en público, te dan consejos para todas las tareas comerciales, estar con un cliente, cómo expresarte en MKT de publicidad y digital. También nos han ayudado a adaptarnos a la pandemia, y dar un salto, para poder cumplir con la situación y estar a la altura de las circunstancias”.

Mari Reyes es otra de las asociadas que ha tenido un crecimiento profesional desde que forma parte de Mujeres con Iniciativa, su empresa, Teljosur Comunicaciones, trabaja con todas las compañías y ofrece soluciones y estudios especializados sin ningún tipo de compromiso, Reyes es la integrante que menos tiempo lleva en la asociación, pero en este corto periodo ha podido comprobar de lo que es capaz de hacer el grupo. “ Yo estudié psicología, siempre me he dedicado al comercio, pero soy psicóloga. Llegó el tema pandemia y se desató todo, me lo propusieron y decidimos asociarnos. Me siento a gusto, como si siempre hubiese estado aquí, por mi trabajo tengo menos disponibilidad de asistir a los eventos, pero cuando voy me la paso muy bien, llevo pocos meses y corroboro todo lo que me contaban, porque muchas de las asociadas son clientes y amigas mías. Estoy muy metida en el tema del feminismo y no la conocía. Me voy de cabeza con la asociación, además, en una sociedad dominada por el patriarcado, Mujeres con Iniciativa es muy necesaria”.

Elisa Campoy, la mujer todo terreno que ha hecho crecer Mujeres con Iniciativa

Por último, pero no menos importante, se encuentra la empresa Sabinor Mobiliario, dirigida por Sabina Piñar, una de las integrantes con más tiempo en la asociación y que siempre ha tenido el apoyo de su padre para poder hacerse cargo de la compañía familiar, la cual se dedica a la fabricación de mobiliario para hospitales, hostelería y colegios. Sabina es la segunda generación de una empresa con 40 años de antigüedad y que distribuye a toda España y Alemania. “Mujeres con Iniciativa me ha ayudado a que mi empresa crezca y en lo personal también. Yo soy tímida y he podido soltarme más porque al ser mujer, muchos hombres no nos creen capaces, me he sentido muy acogida en la asociación desde que llegué. Parte del éxito del grupo es Elisa, es una todo terreno y te impulsa a hacer las cosas. Cuando estás ahí adentro se te olvidan todos los problemas. Mujeres con iniciativa no es un networking, es nuestro sitio y es de nosotras, aquí todas vamos a una, no hay intereses personales, nos apoyamos, somos una familia”.