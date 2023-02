Mujeres incansables bajo un mismo techo empresarial

El 2023 ha comenzado y con ello, el año de las mujeres empresariales. No es para menos, ya que la asociación de Mujeres con Iniciativa ha empezado el año de la misma forma en la que cerró el 2022, trabajando y luchando por ofrecer las mejores ayudas a la mujer empresarial en Granada.

Lideradas por su presidenta, Elisa Campoy, este grupo de mujeres ha conseguido romper varias brechas de género desde su creación en el año del 2015. Hoy, nueve temporadas después, la asociación sigue trabajando con los mismos valores con los que inició y un ejemplo claro son las asociadas que la conforman.

Otra de las características de este grupo incansable es la diversidad de sectores que abarcan. Elisa Campoy funge como presidenta, pero también es la delegada de protección de datos del Grupo Altabir, una consultora que comenzó en el año de 1996 y que cuenta con una gran trayectoria dentro del sector.

“Si algo nos diferencia de las demás consultoras es que al momento de registrar alguna empresa, yo misma me registro como delegada de protección de datos en la Agencia Española, no es algo obligatorio, pero sé que ellos responderán por mi si llega a haber cualquier tipo de problema. Ofrecemos una protección de datos muy completa. Es importante estar protegidos, ya que existe mucho desconocimiento en este tema, muchas veces se piensa que es un quitamultas, pero al final es una garantía y una tranquilidad para que tus datos estén protegidos. La protección de datos te blinda de cara a todo lo que a ti te entra de afuera como a lo que tu sacas de tu empresa. No es algo nuevo, damos mucha formación para que las empresas se concienticen y la implementen. Hoy en día hay mucho intrusismo y no sabes lo que te puedes encontrar”.

Rosa Castilla es otro de los grandes ejemplos de esta asociación de mujeres. Rosa es la fundadora de Voice For Business, una empresa que se dedica al comercio exterior entre Alemania y España. “Llevo 21 años trabajando en empresas. Hice una formación profesional y grado superior en Alemania, tuve la suerte de empezar en una empresa muy grande que cotiza en bolsa y ellos me fueron formando mucho, era muy pequeña para el puesto que tenía, estuve cuatro años con ellos y aprendí muchas cosas.

Después trabajé en empresas grandes y decidí que mi capacidad y mis conocimientos ya me permitían iniciar mi propio proyecto, la parte de empresa se me da muy bien por mi experiencia a nivel internacional. Hice el máster en Comercio Exterior y entonces empecé a ayudar a las pequeñas empresas andaluzas. Mi trabajo es hacer una investigación detallada de los productos que queremos exportar. Hay un proceso que hay que pasar y es el que te dice cuando el mercado es lo suficientemente maduro y que tienes suficientes contactos para que merezca la pena hacer un viaje, una misión directa, visitar potenciales clientes o participar en ferias comerciales sectoriales que es un paso más para dar a conocer la empresa dentro del mercado de destino. Me formo con las empresas, conozco el producto a detalle y me vinculo a mis clientes para ofrecer un mejor servicio. Somos un equipo, tengo pocos clientes y eso me hace poder llevar los proyectos más personalizados”.

Silvia lleva un año en la asociación y es dueña del Restaurante Asador la Nueva Leñera, un mítico establecimiento de la comida granadina que adquirió hace tres años y desde entonces, ella y su marido han crecido el lugar, hasta el punto de abrir su propio catering. “Hemos mantenido un poco la filosofía del restaurante que es una arrocería y asador. También mejoramos la calidad del producto, tenemos muchos clientes gracias a que el restaurante ya era conocido, solamente se cerró un mes en verano para su remodelación. A partir de ahí, llevo desde el 2008 en el mundo del catering. Mi marido y yo compramos el restaurante y al año de abrirlo, mi mono de catering era imparable y decidimos montarlo. Nuestro lema en el negocio es la calidad del producto por encima de todo. Es muy conocido por sus arroces secos, alicantinos. Con unos ingredientes muy curiosos como un salmonete, un pato o una presa ibérica de bellota. Luego también tenemos carne a la brasa de vaca madurada sobre todo. Nos diferenciamos mucho en la calidad de la comida y en los servicios que ofrecemos”.

El sector sanitario también se encuentra presente en Mujeres con Iniciativa con Eva, quien es la encargada de Farmacia Clínica Diputación. “El mundo cambió totalmente después de la pandemia y la farmacia ha demostrado que ha estado a pie de calle. Cuando todo el mundo estaba en casa, nosotros estábamos al servicio de los ciudadanos. Yo aporto de todo en el ámbito sanitario, aquí estoy para lo que necesiten. La clínica Diputación es un proyecto que da todas las soluciones dentro del sector sanitario, esa era mi idea de negocio. Empezamos con Farmacia de Diputación y luego continuamos con la clínica, son dos establecimientos diferentes. Contamos con varios servicios médicos y también con una unidad de medicina estética, la cual pienso que es muy importante. También ofrecemos tratamientos contra la obesidad y la calvicie”.