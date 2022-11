Preparar a los niños y niñas del futuro, la misión de estas mujeres

Mujeres con Iniciativa, es una asociación de emprendimiento femenino que destaca por ofrecer oportunidades, abrir puertas y capacitar con las mejores herramientas a sus asociadas. Sin embargo, la misión de esta asociación va más allá de eso, en los últimos años, su presidenta Elisa Campoy, se ha preocupado por aportar a la sociedad granadina todo lo que ofrece este grupo de mujeres, un ejemplo claro son Rosalía Gómez, Laila Marzok, Olga Hernando y Carmen Verdejo. Estas cuatro mujeres que tienen una misión en común, preparar a los niños y niñas de la mejor forma de cara al futuro.

Rosalía Gómez es médica de familia y tiene la empresa Quantun: Medicina Integrativa, y nos cuenta la importancia de las terapias energéticas desde muy temprana edad. “Los niños al nacer están bastante equilibrados energéticamente. Conforme van creciendo van teniendo sentimientos y necesidades que son muy importantes, y que la mayoría de las veces les cuesta expresarlas con palabras y lo hacen a través de su comportamiento. Cuando viven situaciones complicadas en sus vidas como enfermedades, conflictos en casa o en el cole, su sistema físico, emocional, mental y energético se ponen patas arriba. Y en consecuencia empeoramiento de su conducta, provocando a veces deterioro de su actividad social y académica.

El cómo lo puedan resolver, influirá mucho en su desarrollo posterior como persona, y no podemos descuidarnos. Y ahí entro yo, realizando un tratamiento global y holístico, para que todo regrese a la normalidad. El ámbito de actuación de esta terapia es muy amplio y efectivo: Situaciones como los cambios de humor, mal comportamiento, problemas de concentración, problemas psicosomáticos (dolor de cabeza y barriga, eczemas,) alteración en el sueño, falta de apetito o comer de forma compulsiva, hábitos nerviosos o tics. Los beneficios que conseguimos con estos niños a través de las terapias energéticas son muy buenos, como por ejemplo mejoría del dolor y/o enfermedad, equilibrio emocional y mental, con lo cual mejorará su comportamiento teniendo niños más sanos y felices.”

La importancia de los centros de enseñanza

Otro de los factores es la preparación educativa. En ese aspecto Olga Hernando, fundadora y CEO de Granada International Montessori School, cuenta cómo y por qué arrancó su colegio: “Cuando nuestra hija tenía 2 años y mi pareja estudiaba la formación de guía Montessori, lo vimos claro: la felicidad de nuestra hija es impostergable e innegociable. Así que empezamos de inmediato con un proyecto educativo que permite a los niños aprender todo el currículum sin presiones, respetando sus ritmos, en un ambiente motivador. Aquel proyecto que empezó en el 2015, hoy es el único colegio Montessori de la provincia de Granada para niños y niñas de 3 a 12 años. En el 2021 logramos el sello de calidad norteamericano MSA que nos acredita como colegio Internacional. Contamos con un equipo docente cohesionado, comprometido con el colegio y altamente cualificado en pedagogía Montessori y la docencia se imparte por personas nativas de habla inglesa.

Apostamos también por introducir complementos pedagógicos innovadores como la Educación por Retos y la Biodanza, que aumentan el nivel de motivación y facilitan la expresión corporal y la socialización a través de la música. Con dos docentes por aula (guía y asistente Montessori), tenemos unas ratios que permiten la máxima personalización educativa. El colegio se ha convertido en el epicentro de una comunidad de familias internacionales angloparlantes y locales muy dinámica e implicada con el colegio. Está considerado como uno de los 100 mejores colegios privados de España, una pequeña joya educativa. Y el inglés se aprende de verdad.”

Hoy en día aprender una nueva lengua se ha convertido en algo muy complicado, sin embargo, la directora de Arcadie Collage en Granada, Laila Marzok, nos cuenta de lo fundamental que es adquirír otros idiomas. “En nuestro centro de formación intentamos que a los niños el aprender otro idioma no se les haga algo difícil, que no lo vean como una asignatura pendiente, sino como si estuviesen en un colegio bilingüe desde el principio. De esa manera se pueden desarrollar mucho mejor en diferentes ambientes. Es importante que mantengamos nuestro acento, eso no hay que perderlo, tenemos que tratar de vocalizar y aprender un idioma de la mejor manera, pero sin perder nuestra esencia, lo importante es la comunicación.

Cada vez son más los extranjeros que vienen a nuestra tierra y tenemos que comunicarnos con ellos. A los niños hay que hacerles saber que lo más importante es que sean felices”.

Psicología como herramienta de ayuda

Carmen Verdejo es psicóloga clínica y como directora del centro Presentia, Mindfulness Training nos habla acerca de los programas basados en la atención plena que realizan para niños/as y adolescentes. Nos comenta que, en la actualidad, todas las personas estamos sometidas a un exceso de estimulación que genera problemas en nuestra capacidad de atención, rendimiento, bienestar emocional y nuestras relaciones. Estos problemas son especialmente importantes en la edad infantil, la adolescencia y primera juventud, porque el cerebro aún no se encuentra en pleno desarrollo y una parte de él, la función ejecutiva, no está lo suficientemente madura para poder inhibir, decir alto y poner límites a todo ese exceso de estímulos que recibe.

Es por ello que cada vez, en esta franja de edad que abarca de los 0 a los 25 años, es más frecuente el déficit de atención, los problemas emocionales, las dificultades académicas, la falta de habilidades para relacionarse, problemas con la autoestima… Y todas estas dificultades repercuten en el desarrollo del potencial que poseen para llegar a ser personas “felices” y responsables.

"En nuestro centro hemos elegido como herramienta de trabajo el mindfulness, somos especialistas en intervenciones basadas en atención plena o atención al momento presente con una actitud de curiosidad, aceptación y amabilidad. Nuestro propósito es mejorar esta capacidad básica e instrumental para cualquier tipo de aprendizaje. Entrenando a niños/as, adolescentes y jóvenes en estrategias que la mejoren potenciamos que sean conscientes, en cada momento, de cómo están empleando este recurso tan potente y transformador. A nivel emocional, este entrenamiento, les permitirá autorregularse para centrar sus recursos en acciones efectivas y significativas en sus vidas.

En Presentia invitamos a las personas a encontrar nuevas formas de relacionarse con lo que sucede para alcanzar un estilo de vida más ético, responsable y sostenible. No sólo se trata de qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos/as, sino también de qué hijos/as vamos a dejar al mundo".