La asociación que se ha ganado el corazón de las mujeres

Cuando Mujeres con Iniciativa abrió sus puertas en el ya lejano año del 2015, su presidenta Elisa Campoy, jamás imaginó en lo importante que se convertiría la asociación para las mujeres emprendedoras en Granada. Hoy, a sus casi 7 años de existencia, Mujeres con Iniciativa no es solamente el lugar por excelencia de las mujeres en la provincia, sino también, se ha convertido en un espacio de apoyo incondicional y, en palabras de todas sus integrantes, en un gran ambiente familiar que te impulsa a ser mejor a diario.

Este mes nos ha tocado conocer y charlar con cuatro asociadas más a las que Mujeres con Iniciativa les ha cambiado la vida para bien. Manuela, Lorena, Anna y María Ángeles, llegaron a la asociación sin imaginar lo que este paso supondría en sus vidas.

Manuela Vaquero, una de las socias más antiguas, fue la primera en hablar con nosotros. Vaquero se dedica a la asesoría energética. “Empecé en Iberdrola, estuve dos años, ahí conocí este mundo, estuve con ellos y luego empecé por mi cuenta, firmé contrato con algunas comercializadoras y llevo más de 10 años. La luz es como un traje a medida, a unos les sale más barato que a otros, pero eso es porque consumen poco, hay que mirarlo bien y más con la situación que estamos viviendo. Mujeres con Iniciativa me enseñó a moverme en redes sociales, eso no lo hacía, me han llegado a llamar desde Málaga, tengo clientes en muchas partes, pero ellas me conocieron por Mujeres con Iniciativa que me ha dado una visibilidad tremenda”.

Lorena López, es dueña de SERINCO, una empresa especializada en servicios de limpieza. “Llevamos desde el año 2007, nació en Almuñécar. Somos especialistas en limpieza de obras, de garajes, mantenimiento de todas las comunidades que manejamos, dando servicio de cerrajería, electricidad, fontanería, mantenimiento de piscinas en verano y jardinería en las comunidades que lo requieren, servicio de restaurantes, fábrica, mantenimiento y limpieza. Yo estudié pedagogía y me especialicé en Recursos Humanos y también hice Educación Infantil, he trabajado en la Base Aérea de Armilla en la guardería. Yo me propuse a mantener al personal de mi empresa, porque gracias al personal de tu empresa es como la empresa funciona, si tú a tú personal lo tratas mal, y no lo sabes comprender o apoyarlo, de nada te sirve tener una súper empresa, yo me ocupo de mi personal y gestiono a mis casi 50 trabajadores. Conocí el grupo por el boca a boca y me animé, llevo ya 3 años, no me echan de aquí ni con agua caliente. Somos un grupo que siempre se apoya y que sabes que nunca te dejará mal”.

Anna Peña ha emprendido su propia empresa, Mailbox, la franquicia de envíos que ha llegado a Granada de la mano de Anna y su esposo. “Llevamos dos meses, pero esta idea llega desde principios del año pasado con toda la logística que implica una franquicia, te venden esa idea de negocioso. Lo principal es tener la captación de clientes. Mi marido no estaba contento en lo que estaba ni yo tampoco, decidimos dar el paso y estamos luchando por esta idea que vemos que es útil ya que el comercio electrónico está muy en alza, las empresas siempre están haciendo envíos y es un camino muy viable, que si lo haces bien puedes subsistir y ganar dinero. Nos metemos en cada particularidad de cada empresa para poder ofrecer los mejores servicios. Nosotros ante las incidencias siempre respondemos, damos asistencia y nos responsabilizamos para resolverlo lo más pronto posible. Hay una cosa muy buena que es que a los pequeños ecommerce que no tienen página web, les prestamos la nuestra para empezar a meterlas en el comercio y que vendan más”.

Un grupo que se ha convertido en una gran familia para las mujeres empresarias

María Ángeles Reyes, socia de Teljosur Asesores en Telecomunicaciones también nos contó su experiencia. “Trabajamos con todas las compañías de teléfono, adaptamos la mejor oferta del mercado dependiendo de las necesidades que tenga el cliente. Lo primero que hacemos es un estudio totalmente gratuito, vemos el tipo de permanencia que tienes, lo que se te puede ofrecer en otra compañía, te igualamos o mejoramos las condiciones, te presentamos presupuestos sin compromiso y una vez que aceptes eso y pasas a ser cliente nuestro, contarás con un servicio post venta totalmente gratuito. En ese servicio lo que hacemos es hacerle seguimiento al cliente, lo llamamos regularmente para saber cómo se encuentra, si tiene algún problema. Atendemos todas sus necesidades, gestiones, problemas, dudas que le puedan llegar a surgir, el cliente se despreocupa de llamar a una compañía y estar media hora esperando en un contestador, para eso estoy yo, me llama y yo se lo gestiono todo a coste cero. Somos una familia, nos apoyamos, no existe ningún tipo de competencia, te sientes a gusto, te sientes tú. Nos dan visibilidad en las redes, sobre todo, en mi sector es algo importante y necesario. Sé que estoy en el sitio correcto, es mi espacio”.