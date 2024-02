El empoderamiento a través de la unión femenina

Granada cuenta, desde el año del 2015, con una asociación que ha desempeñado un papel fundamental en el impulso del emprendimiento. Mujeres con Iniciativa, encabezada por su presidenta, Rosa Castilla, y respaldada por una junta directiva comprometida, ha cambiado vidas y ha tejido una red sólida de apoyo entre mujeres empresarias. A través de sus esfuerzos, la asociación ha permitido que mujeres como Carmina Valverde, Manuela Vaquero, Jamie Leonhard y María Atienza florezcan en el mundo de los negocios.

Carmina Valverde, socióloga graduada de la Universidad de Granada, es una voz destacada en el ámbito de la consultoría y formación en estrategia de negocio e investigación de mercados. Su empresa, la “Consultoría del Mercado a tu Cliente”, se ha convertido en un faro de conocimiento para empresas y emprendedores. Carmina destaca la importancia de pertenecer a la Asociación Mujeres con Iniciativa, donde la colaboración y el impulso mutuo son valores fundamentales.

“La visibilidad y el networking que la asociación nos proporciona son elementos clave para el éxito”, comparte Carmina. “Gracias a las reuniones quincenales y los eventos organizados en colaboración con otras asociaciones empresariales, puedo conectarme con el tejido empresarial granadino. Esta asociación no solo me ha brindado apoyo, sino que ha sido la puerta de entrada a oportunidades impensables, como esta entrevista en Granada Hoy”.

Para Carmina, el valor de estar en contacto directo con decision-makers empresariales es incalculable. “Ofrecemos apoyo a quienes toman decisiones con información del mercado y del cliente. Estar en contacto directo con ellos gracias a Mujeres con Iniciativa es una ventaja competitiva para mi negocio. Desde que me uní, me siento arropada y parte de un entorno propicio para fortalecer mi especialidad y contribuir al crecimiento de otros negocios”.

María Atienza, neurocoach y Organizadora Profesional, destaca cómo pertenecer a Mujeres con Iniciativa ha marcado un antes y un después en su camino emprendedor. Después de 14 años como maestra, decidió dar un giro y crear “Mi Burbuja Ordenada”, una escuela de Inteligencia Emocional y Ordenterapia.

“En solo tres meses como asociada, he experimentado un acompañamiento y enriquecimiento profesional que no hubiera logrado por mi cuenta”, comparte María. “Los encuentros de networking no solo me han brindado sinergias y clientes, sino que también me han permitido crear alianzas, como la exitosa colaboración con Ángeles de Mini Jardín del Toledano en talleres de inteligencia emocional y ordenterapia con flores”. María resalta la importancia de la unión en el emprendimiento.

“A veces vemos el mundo del emprendimiento como algo competitivo y solitario, pero Mujeres con Iniciativa demuestra que ‘juntas somos más’. El apoyo mutuo, las sinergias y la visibilidad generan un impacto significativo en la expansión de mi negocio”.

Manuela Vaquero, Asesora Energética y una de las asociadas más antiguas, comparte cómo Mujeres con Iniciativa ha sido clave para el crecimiento de su empresa. Destacando eventos como la entrega de premios en la Alhambra de Granada, Manuela subraya la importancia de la visibilidad y los patrocinios facilitados por la asociación.

“La Asociación ha hecho posible que mi empresa crezca al abrir puertas a empresas y empresarios a los que, individualmente, no habría podido acceder”, afirma Manuela. “Los patrocinios, las entrevistas en medios como Granada Hoy y las representaciones en eventos me han dado visibilidad a un costo mucho menor. La red de apoyo de Mujeres con Iniciativa ha ampliado mi alcance de manera significativa”.

Jamie Leonhard, empresaria en Alfa Granada Inmobiliaria y quien posee su propia marca con Dar al Noor Properties , comparte su experiencia después de solo dos meses como socia de Mujeres con Iniciativa. Desde encontrar nuevos asesores hasta establecer conexiones valiosas, Jamie resalta cómo la asociación le ha proporcionado un impulso sustancial en el corto tiempo que lleva siendo parte de ella.

“El networking de la asociación me ha dado un subidón de ánimo”, comparte Jamie. “La unión entre mujeres empresarias es palpable en cada encuentro. En tan poco tiempo, he experimentado un apoyo tangible, desde contactos comerciales hasta la ayuda en la búsqueda de servicios profesionales. La asociación no solo ha impactado mi negocio, sino que también ha fortalecido mi espíritu emprendedor”.

Estos cuatro testimonios revelan la esencia misma de Mujeres con Iniciativa: una fuerza colectiva que impulsa el emprendimiento femenino en Granada. La asociación no solo proporciona un espacio para el crecimiento profesional, sino que también crea una red de apoyo emocional que fortalece a cada mujer emprendedora.

En un mundo a menudo percibido como competitivo y solitario, la asociación demuestra que la unión, el apoyo mutuo y la visibilidad son la clave para el éxito empresarial de las mujeres en Granada. La asociación no solo cambia vidas, sino que también redefine la narrativa del emprendimiento femenino, inspirando a más mujeres a seguir sus sueños y crear historias de éxito.