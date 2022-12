Un espacio amigable y profesional para las mujeres

Mujeres con Iniciativa es la oportunidad que muchas mujeres en Granada necesitaban para empoderarse empresarialmente. Su presidenta Elisa Campoy, se ha encargado de hacer crecer a la asociación, no solamente en número de empresarias asociadas, sino también en cuanto a las acciones y herramientas que ofrecen para ayudar a estas mujeres a salir adelante. Cursos, formaciones y actividades de diversión y ocio, son algunas de las iniciativas que se han ido desarrollando en los últimos años desde la asociación empresarial.

Un ejemplo muy claro de este crecimiento son tres de sus asociadas, que con tan solo un año dentro del grupo, han podido comprobar lo que empieza a representar Mujeres con Iniciativa dentro de Granada para las empresarias.

Vanessa Cantero Ramírez, fotógrafa de profesión y que regenta su propio estudio fotográfico “Vanessa Cantero Photography” en Granada, nos cuenta un poco de sus inicios y de su experiencia.

“Como anécdota, siempre me gusta contar que me interesé por esta profesión por las pocas fotos que tuve de pequeña, eso me hizo ponerme detrás de una cámara para captarlo todo, por tener el poder de dejar imágenes congeladas en el tiempo. Estoy especializada en todo tipo de fotografía, ya sea de reportaje social (bodas, bautizos, comuniones), hasta moda, publicidad, producto, empresas. No hay un estilo en el que me encasille, soy muy feliz haciendo esto porque lo que más me gusta es trabajar y tratar con personas, ese es mi fuerte. Todo esto, además, lo compagino con mi labor de profesora de fotografía a través de cursos que actualmente imparto en Cámara de Comercio de Granada. La asociación de Mujeres con Iniciativa me ha abierto las puertas a conocer a emprendedoras, que, independientemente de su campo laboral, tienen los mismos objetivos y ganas que yo. Es un grupo de mujeres muy valientes y trabajadoras de las cuales yo formo parte”.

Uno de los sectores que mal lo pasó durante la pandemia fue el hostelero, sin embargo, mujeres como Vikki de la Higuera, aprovecharon la oportunidad para reinventarse y aventarse a abrir su propio negocio. Vikki es dueña de Alh’Patio, un complejo de apartamentos ubicados en la Calle Gloria 11 en el Paseo de los Tristes.

“He recalado en Granada porque en Francia no encontraba trabajo en los hoteles. El covid me abrió la posibilidad de crear mi propio trabajo, mi propio hotel, el cual abrí con mi socio. Es una hermosa casa la que hemos adquirido y ya llevamos más de un año y medio gestionando este sitio maravilloso del siglo XV, que destaca por su impresionante patio tipo andaluz y su terraza con vistas a la Alhambra. Contamos con dos apartamentos, dos estudios y un apartamento con dos habitaciones que es ideal para realizar coliving, un nuevo concepto que queremos potenciar aquí en Granada. Tenemos un espacio de coworking en el que se puede trabajar. Así nuestros clientes pueden venir a disfrutar de la ciudad y también venir a teletrabajar. A Mujeres con Iniciativa llegué gracias a una mujer que me invitó a entrar, me metí al grupo para tener contactos, tenemos una confianza total y nos apoyamos entre sí en este tipo de situaciones. Lo mejor es que también te recomiendan gente de confianza. A mi me gustaría crecer con todas las mujeres de esta asociación y sé que puedo hacerlo a tal punto de abrir otro hotel y estoy segura que me apoyarán y estarán conmigo para cualquier cosa que necesite. Resalto de este gran grupo que no solamente te ayudan en lo profesional, sino en lo personal también, somos grandes amigas y nos lo demostramos todo el tiempo”.

Mujeres con Iniciativa tiene como objetivo motivar a las empresarias granadinas para que puedan tener su propio negocio, algo que Eva Martínez Muñoz ha logrado, ya que es propietaria de dos Carrefour Express en el centro de la ciudad. La primera se ubica en la Calle Pedro Antonio de Alarcón 40 y la segunda, que abrió dos años después, se encuentra en Camino de Ronda 80.

“Después de 26 años trabajando en un hipermercado Carrefour como responsable de cajas, decidí abrir mi propia tienda. Los supermercados Carrefour Express son franquicias y al estar ubicados en el centro de la ciudad son un referente de proximidad ofreciendo un horario flexible de 9:00 a 21:00 horas todos los días del año. En el supermercado de Camino de Ronda se amplió la oferta de surtido incorporando unas nuevas secciones de Textil y Bazar con mayor surtido para sus clientes, una bodega con vinos de gran calidad y apostando por productos locales de Granada y Andalucía, productos Bio y Ecológico. Entre las dos tiendas contamos con 15 empleados, fomentando así la creación de empleo local. Me incorporé a Mujeres con Iniciativa hace un año y estoy encantada de formar parte de un gran equipo de emprendedoras que trabajan conjuntamente haciendo sinergias entre ellas”.