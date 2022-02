'My Son': el thriller de Prime Video prisionero de sus precedentes

'My Son' forma parte de la comunión entre thriller y el drama familiar, dos géneros que se entienden a la perfección y que suelen calar entre los espectadores por dos claves: La cercanía de las tramas que apelan al sacrificio por un miembro de la familia y el entretenimiento de tramas marcadas por el misterio y la acción.

Christian Carrion dirige el remake de su película homónima, de producción francesa en su primera versión y británica en esta nueva cinta estrenada hoy mismo en Amazon Prime Vídeo. ‘Mi hijo’ cuenta la historia de Edmond Murray (James McAvoy), que recibe una llamada de su ex esposa para anunciarle la desaparición de su hijo en un campamento infantil. Pronto queda claro que el niño ha sido secuestrado y los padres entran en una espiral de angustia y desesperación.

La historia está contada desde la perspectiva de este padre ausente en la vida de su hijo. Separado y habituado a viajar por trabajo alrededor del mundo vuelve a Escocia. La película trascurre acompañando los movimientos del omnipresente protagonista que trata de hacer la guerra por su cuenta de forma decidida, pero a la vez torpe, como el guion de esta película. Si bien comprendemos las motivaciones del protagonista por la cercanía entre ellos, a veces cuesta identificarse con una figura ausente que trata de redimirse a través del sacrificio.

Existen precedentes en el género mucho mejor ejecutados, como ‘Prisioneros’ (Denis Villeneuve, 2013) en los que la búsqueda de un protagonista desesperado hace que el espectador termine justificando rápidamente sus actos atroces. Intento fallido el de esta película, que cuando muestra escenas violentas hace que el espectador se pregunte constantemente, “¿Esto era realmente necesario?

Parece que algo falló desde el planteamiento de la producción de esta película y es que el ambiente en el set a veces se ve reflejado en pantalla. En una reciente entrevista para The Graham Norton Show McAvoy destacó cómo en un primer momento le pareció interesante improvisar, puesto que el resto del equipo contaba con el guion, pero él no, una idea del director francés para capturar la esencia de la primera toma. El experimento salió tan mal que el actor británico destacó cómo durante una escena decidió subirse a un árbol, algo que no gustó a Carrion, que le indicó: “Necesito que lo hagas de otra manera, porque ¿Cómo se dice en inglés? Es simplemente un poco estúpido”.

En definitiva, ‘My Son’ es un thriller que emociona cuando se queda quieto y a solas con los personajes, funcionando de manera mucho más efectiva en el drama que en la acción, y con algunas notas positivas que la hacen interesante. La acertada fotografía es atractiva en su frialdad y aprovecha tanto los espacios naturales retratados en la película como algunos interiores iluminados de forma interesante. La banda sonora está demasiado presente, pero termina teniendo cierta personalidad propia y acompaña de forma correcta a la historia. Lo más positivo, un montaje sobrio pero efectivo que imprime ritmo a la historia y le da una forma atractiva y resolutiva a su estructura.

En definitiva, ‘My Son’ es un visionado corto y entretenido que, pese a sus defectos, engancha si terminas entrando en la historia. Y es que McAvoy, a pesar de que no se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, sigue siendo una presencia hipnótica en pantalla.