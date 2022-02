'Daredevil' y el resto de series de los Defensores de Marvel pasan de Netflix a Disney+

Los fans de las series de Netflix basadas en los héroes de pie de calle de Marvel se marchan de la plataforma. Sus usuarios ya no podrán ver 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage', 'Iron Fist', 'The Defenders' y 'Punisher puesto que finaliza el acuerdo con Disney. Sin embargo, los fans pueden respirar tranquilos e incluso ilusionarse: Todas estarán disponibles en Disney+.

Disney+ Canadá realizó el anuncio, pero como sucede con el resto de movimientos de la multinacional, es previsible que las nuevas inclusiones en la plataforma se den también en el resto de territorios en los que está habilitada Star. Esta es la marca que la plataforma de streaming usa para la inclusión de películas y series que, en Estados Unidos, forman parte del catálogo de Hulu, puesto que su uso en España no está apenas extendido entre los usuarios de plataformas de streaming.

Las series de los Defensores estarán disponibles de forma prácticamente inmediata en Disney+, a partir del 16 de marzo podremos volver a disfrutar de sus aventuras que tantas horas de entretenimiento han dado a personajes que no tenían hueco, al menos de momento, en las películas del Universo Cinematográfico Marvel.

Una nueva oportunidad

A partir de ahora los fans tienen razones para ilusionarse. El Daredevil de las series de Netflix, interpretado por el querido Charlie Cox, hizo un cameo que hizo levantarse de su asiento a más de uno en la película de 'Spider-Man: No Way Home', por lo que se puede dar por hecho que, las historias y personajes vistos en las series de Netflix ahora forman parte del UCM.

Oficialmente aún no existe ninguna información sobre ello, pero es posible que la próxima película del mosaico narrativo creado por Marvel, 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', no de algunas respuestas acerca de estas cuestiones y, por qué no, alguno de ellos podría hacer alguna aparición.