'Reacher' triunfa en Amazon Prime Vídeo y tendrá segunda temporada

La adaptación de las novelas de Lee Childs se estrenó el pasado viernes en la plataforma y, tan sólo cuatro días después los fans de 'Reacher' ya saben que contarán con una segunda temporada. Al parecer la serie ha sido gozado de unos buenos datos de audiencia puesto que ha entrado entre las series más vistas del fin de semana.

"El fenomenal debut de 'Reacher' es el testimonio de la creación de Lee Child de uno de los héroes de entretenimiento más conocidos, del acercamiento original a la narración de Nick Santora, la brillante encarnación del personaje de Alan y la dedicación de la gente talentosa que ha trabajado sin descanso delante y detrás de las cámaras para hacer una serie innegablemente maratoneable", comenta Jennifer Salke, jefa de Amazon Studios.

La serie tan sólo cuenta con ocho episodios, lo que la hace carne de maratón de fin de semana, y la espontánea fama adquirida por Alan Ritchson, su protagonista, seguro que ha tenido que ver con el éxito y posterior renovación de la serie.

Tras dos películas estrenadas en 2012 y 2016, Tom Cruise abandonó el papel debido a las malas críticas de la audiencia. "Los fans ya han tenido suficiente con Tom Cruise" aseguró Lee Childs tras la cancelación de la saga cinematográfica, "Jack Reacher es como un jugador de rugby, Un tipo enorme y feo, y Tom no es feo y no es grande. Realmente, a mí no me molestaba, pero entiendo que molestara a los fans. Así que no haremos más películas con Tom Cruise", justificaba sobre el fracaso de las cintas.

Nick Santora es el responsable de llevar las nuevas aventuras de Reacher a la televisión. Alan Ritchson encabeza un reparto formado por Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Thompson, Maria Sten, Harvey Guillén, Kristin Kreuk , Currie Graham, Marc Bendavid, Willie C. Carpenter, Maxwell Jenkins y Bruce McGill.