'Spider-Man: No Way Home': Sony anuncia que las ediciones físicas tendrán más de 80 minutos de extras

Sony Pictures Home Entertainment ha hecho oficial hoy que a partir del próximo 7 de abril las ediciones en formato doméstico de 'Spider-Man: No Way Home' llegarán a las tiendas de todo el mundo con material extra. La película más taquillera de 2021 y casi de la historia (todo hace indicar que lo habría sido de no ser por la pandemia), consiguió revitalizar la taquilla y ahora llegará a los hogares.

La película llegará a nuestro país en con una edición steelbook 4K Ultra HD y tres ediciones sencillas en 4K, Blu-ray y Dvd. Es decir, cuatro ediciones. De momento no se sabe cómo serán los diseños que llegan a España o los extras que estarán en las ediciones físicas, sin embargo, los rumores que rondaban esta edición de la película parecen confirmarse gracias a un tráiler de la edición que se distribuirá en EE.UU: Las ediciones 4K y Blu-ray contarán con más de 80 minutos de material adicional, que incluiría desde material adicional hasta entrevistas con los protagonistas.

El anuncio, además, ha venido acompañado del meme más famoso del arácnido. Los Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland se señalan emulando el encuentro entre varios arácnidos en la serie de animación clásica:

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12!



Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/pOmV6y3lJr