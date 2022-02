'Titane': La película para los amantes de la violencia que no te puedes perder en Prime Vídeo

¿Eres de los que no aparta la mirada de la pantalla pase lo que pase? Seguramente ahora sea muy fácil responder con total seguridad, pero seguramente después de ver 'Titane' cambiará la percepción de la violencia en el cine de la mayoría de los espectadores.

Así es la nueva película de la francesa Julia Ducournau, que se convirtió en la segunda mujer en ganar la Palma de Oro de Cannes en 70 años de celebración de los premios. Su sucesora fue Jane Campion, que ahora mismo arrasa como la favorita en los Oscar con 'El poder del perro', disponible en Netflix.

La película se hizo conocida desde su estreno porque la gente huía de las salas de cine ante tal festival de violencia sin censura alguna. Y no, no estamos ante una película llena de borbotones de sangre, sino ante una forma de retratar la violencia como un suceso grotesco, sin corte de planos alguno y una sensación de rebote de estómago que a veces no llega mediante la imagen, sino a través del sonido, que juega un papel esencial en retorcer las tripas del espectador. Un visionado obligatorio a todo volumen.

Es sin duda una película no recomendada para personas sensibles y tampoco para personas no dispuestas a arrancar un viaje desconcertante a todos los niveles. El argumento pende constantemente de un hilo entre la realidad y la fantasía más desorientadora que puedas imaginar, similar a la sensación de encontrarse en una pesadilla sin sentido de la que no se puede escapar aunque se es consciente de la misma.

Con ecos de 'La piel que habito' de Almodóvar o del estilo de Cronenberg, Julia Ducournau consigue que el espectador se sienta en una piel que no es la suya y en un deseo de que todo acabe de una vez a cada minuto mayor. Cuando piensas que te está dando un descanso, Ducournau decide que es hora de hacer un sprint, y cuando se supone que toca recuperar el aliento te asesta un golpe por la espalda. Lo peor es que al chocar la cara con el suelo sonríes y quieres volver a empezar.

Agathe Rousselle, que encarna a Alexia, llena la pantalla realizando un arco para nada simple ni convencional que quizás hubiera merecido de mayor reconocimiento, al igual que la película en sí, que no ha conseguido alcanzar la nominación para los Oscar. En los premios César de la academia francesa 'Titane' ha obtenido cuatro grande nominaciones: Mejor director, Mejor actriz revelación, Mejor fotografía y Mejores efectos visuales.

Sinopsis

Un joven con la cara magullada es descubierto en un aeropuerto. Dice llamarse Adrien Legrand, un niño que desapareció hace 10 años. Para su padre, Vincent, esto supone el final de una larga pesadilla y lo lleva a casa. Por otra parte, en la región se han sucedido una serie de horribles asesinatos.

'Crudo' para abrir el apetito

La opera prima de la directora francesa ya reúne algunas de las características que marcan su estilo en 'Titane'. 'Crudo' puede ser un buen entrenamiento para lo que supone el visionado de la ganadora de la Palma de Oro.

De nuevo contamos con una protagonistas femenina de gran magnetismo, en este caso hablamos de Garance Marillier, que tiene un pequeño papel en 'Titane', película que seguramente no ha protagonizado debido a las necesidades de casting que hacen de Rouselle una imprescindible para contar esta historia por sus rasgos andróginos.

Crudo cuenta la historia de Justine, una joven de 16 años, que vive en una familia donde todos son veterinarios y vegetarianos. Es una estudiante brillante y prometedora, pero al ingresar en la facultad de veterinaria descubre un mundo decadente, despiadado y peligrosamente seductor. Durante la primera semana, obsesionada por encajar con sus compañeros de clase, se aleja de los principios que le han inculcado su familia, y come carne cruda por primera vez. Las consecuencias no tardan en llegar, y la joven empezará a desvelar su verdadera naturaleza.

'Crudo' puede alquilarse actualmente en YouTube, Apple TV y Microsoft.