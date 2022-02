La última temporada de 'Better Call Saul' ya tiene fecha de estreno e imágenes reveladas por Movistar+

Vuelve el abogado favorito de las series con la que será su sexta y última temporada. Movistar+ ha revelado las primeras imágenes de la que será la última entrega del spin-off de 'Breaking Bad', 'Better Call Saul'.

El estreno de 'Better Call Saul' se dividirá en dos. Los siete primeros episodios llegarán a Movistar+ a partir del 19 de abril, y los seis restantes darán conclusión a la serie en julio.

Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Giancarlo Esposito y Gus Fring vuelven a sus icónicos papeles. Los nuevos episodios concluyen en el complicado viaje de transformación de Jimmy McGill en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman.

El personaje pasa del cártel en Albuquerque a los tribunales de Omaha. La última temporada seguirá a Saul, Jimmy y Gene en su constante intento de desaparecer todo lo posible del radar de Lalo. La sexta entrega también explorará la relación con Kim, que atraviesa una crisis existencial tras abandonar el bufete para seguir a Jimmy en su particular odisea. Mientas tanto, Mike, Gus, Varga y Lalo siguen sumergidos en su letal juego del gato y el ratón que parece no tener fin.

"Ayer un asombroso equipo de personas terminó de rodar Better Call Saul en Albuquerque, Nuevo México. Empezó en 2014, con gran escritura siempre liderando la carga, y más allá de los desafíos de todo tipo, nuestra energía y cuidado nunca se debilitó. Estoy honrado de haber sido parte es esto”, escribió el cabeza de cartel de la serie para anunciar el fin del trabajo en set, Bob Oderkirk, que superó un infarto durante el rodaje de la serie.

