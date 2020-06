091 dará un concierto en Málaga este verano

Granada aguarda ya su Festival de Música y Danza mientras Málaga prepara un verano más ecléctico con la presencia de los granadinos más ilustres, unos 091 que todavía no han podido refrendar en los escenarios su primer álbum en un cuarto de siglo.

La banda rockera de culto de la ciudad de la Alhambra brindará a los malagueños sus nuevas canciones el próximo 7 de julio. 091 había confirmado otro concierto en la Plaza de Toros de Motril el próximo 25 de julio, que en principio no se efectuará.

Junto al Pitos, Lapido, Tacho y Jacinto, los malagueños ya saben cuál es su agenda de conciertos para este verano con Miguel Poveda, Ara Malikian, Mala Rodríguez y Carolina Durante como las primeras confirmaciones de 'Málaga Gira', un ciclo de conciertos que tendrán lugar en el auditorio municipal Cortijo de Torres entre julio y septiembre de 2020 y que alcanzará más de 20 actuaciones.

Además, según han informado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado, se llevará a cabo una adaptación del espacio para poder garantizar la seguridad del espectador según las exigencias y recomendaciones sanitarias establecidas.

Con una capacidad inicial de 800 personas, 'Málaga Gira' nace con la necesidad de reactivar la ciudad a través de la música. En estos momentos los artistas están trabajando en ofrecer un show acondicionado a las necesidades que este tipo de espectáculos van a requerir. Se trata de unas presentaciones únicas, con una interacción entre público y artista como nunca antes se ha dado.

"Todos los estilos caben en una propuesta arriesgada en su contenido y segura en su forma de ejecución, donde la experiencia musical tomará una nueva visión y hará de la ciudad de Málaga una pionera en la realización de este tipo de espectáculos", han valorado.

Por su parte, 091 han vuelto a los escenarios y lo han hecho por la puerta grande. Han tenido que pasar 25 años para que volvieran a editar un disco lleno de canciones nuevas, La otra vida, que no hizo más que confirmar que la banda granadina sigue estando en los puestos más altos de la historia musical española.

Siempre fueron unos adelantados a su tiempo, sus letras y melodías no solo no han perdido vigencia sino que resultan de absoluta y extraordinaria actualidad. En definitiva, los Cero y su directo no sólo no te dejan indiferente, sino que hacen inevitable que brote la emoción haciéndote disfrutar de su regreso, y de qué manera. Han vuelto a terminar lo que empezaron.