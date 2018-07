Actriz al borde de un ataque de talento

El cine español de la Transición y la etapa democrática no se entiende sin la presencia de Carmen Maura (Madrid, 1945), musa urbana y nuevo modelo femenino (desenfadado, libertario y alegremente ingenuo) de aquellas primeras comedias madrileñas de la Movida (Tigres de papel, ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?), pero sobre todo pilar esencial y rostro de emociones intensas y cambiantes en el primer tramo del cine de Pedro Almodóvar, con quien protagonizó las páginas más memorables e iconoclastas (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, Entre tinieblas, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, La ley del deseo, donde interpretó a uno de los primeros personajes transexuales del cine español, Mujeres al borde de un ataque de nervios) de una filmografía clave no sólo dentro de nuestro cine sino de todo el cine de autor europeo de las últimas décadas.

Más allá, en la etapa de madurez de su carrera, Maura ha seguido nutriendo algunas de las vetas más interesantes y neo-esperpénticas de nuestro cine junto a Álex de la Iglesia (de La Comunidad a Las brujas de Zugarramurdi), sin olvidar la versatilidad de registros demostrada junto a Fernando Trueba (Sé infiel y no mires con quién), Miguel Picazo (Extramuros), Mario Camus (Sombras en una batalla), José Luis Borau (Tata mía), Gonzalo Suárez (La reina anónima), Manuel Gutiérrez Aragón (El rey del río), Enrique Urbizu (Cómo ser infeliz y disfrutarlo), Antonio Hernández (Lisboa), Manuel Gómez Pereira (Reinas) y, muy especialmente, en ¡Ay, Carmela! (1990), de Carlos Saura, donde desplegó sus mejores dotes dramáticas en un papel tragicómico inolvidable con el que ganó uno de los cuatro premios Goya que atesora.

Fue precisamente por aquella interpretación por la que Maura recibió también su segundo premio EFA (el primero lo obtuvo en la primera edición de 1988, por Mujeres al borde…), al que se va a sumar este año, coincidiendo con la celebración de la gala del cine europeo en Sevilla el próximo 15 de diciembre, un Premio Honorífico a toda su carrera que la confirma no sólo como la más importante de nuestras actrices contemporáneas, sino también, como lo atestiguan sus trabajos y reconocimientos en el cine europeo (Premio César a la mejor actriz de reparto en 2010 por Las chicas de la sexta planta, Concha de Plata y Premio Donostia en San Sebastián, Excellence Award en Locarno y Caballero de la Orden de las Letras y las Artes en Francia, entre otros), como una de las mejores embajadoras internacionales del cine español. André Techiné (Alice et Martin), Francis Coppola (Tetro), Amos Gitai (Zona libre), Yamina Reza (Chicas) o Ettienne Chaillez (Laalegría está en el campo) son algunos de los directores con los que ha trabajado fuera de España y en otros idiomas.

De la dilatada y activa carrera de Maura (su última película, ¡Oh, Mammy Blue!, se estrenó hace unas semanas) hay que recordar también sus trabajos para el teatro (de Ninette y un señor de Murcia a la más reciente Carlotta), su paso estelar por la primera televisión socialista, en aquel mítico programa de entrevistas de Fernando García Tola Esta noche, sus papeles en series como Las chicas de oro o A las once en casa, así como su sonado regreso con Almodóvar después de años de distanciamiento en Volver (2006), con un papel que le valdría numerosos premios, entre ellos el que reconoció a todo el reparto femenino en Cannes.