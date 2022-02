Ángel Martín presenta en Granada 'Por si las voces vuelven'

Ángel Martín ha dado un paso valiente con su último proyecto en forma de libro para ayudar a normalizar y a hacer visible una realidad que puede afectar a cualquiera.uno de los títulos más vendidos del país. ha dado un paso valiente con su último proyecto en forma de libro para ayudar a normalizar y a hacer visible una realidad que puede afectar a cualquiera. Por si las voces vuelven es del impactante volumen publicado en Planeta que ofrece a los lectores un testimonio sin tapujos sobre una realidad incómoda: los trastornos mentales. Un relato íntimo y a corazón abierto que pone de manifiesto la importancia de cuidar la salud mental. Un relato en primera persona sobre lo que supone perderse y tener que reconstruirse desde cero que ha conseguido convertirse en

En 2017, el popular humorista tuvo que ser ingresado por un brote psicótico. Antes se había visto a los mandos de una nave espacial, quiso volar y conversó con la muerte, desafiándola. "No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión al callarme ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen crec y se acabó", confiesa el autor, que la tarde del martes estará firmando ejemplares en el Fnac del Centro Comercial Nevada. Hace unos años el presentador, cómico y streamer Ángel Martín -una de las figuras con más seguidores en redes sociales, especialmente un Twitter, donde cada día despierta a media España con su informativo matinal para ahorrar tiempo - se rompió por completo. Tanto que tuvieron que atarlo a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerse daño.

"Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente quese te ha pirado la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales", afirma el autor. Porque, como explica Martín, "nadie busca volverse loco a propósito. Nadie. Lo que sucede es que, el día menos pensado, la burbuja que has creado para intentar que todo duela mucho menos estalla, pero en lugar de hacerlo para afuera lo hace hacia adentro y… ¡alehop! Las voces llegan. Y lo increíble es que lo hacen de un modo tan elegante y sutil que, hasta que no sucede algo extremadamente llamativo, jamás valorarías —ni tú ni nadie— la posibilidad de estar volviéndote majara".

En España, tras la pandemia, se han disparado los casos de ansiedad y depresión, siendo uno de los países de la Unión Europea (UE) que más ansiolíticos, sedantes hipnóticos consume. Además, apenas cuenta con una ratio de 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 que tiene como media la UE.