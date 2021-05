Antonio Arias hará sonar la poesía espacial de Al Worden en el Geoparque de Granada

El Geoparque de Granada es, según los expertos, lo más parecido a un espacio lunar sobre la Tierra. Será el escenario de un recital de poesía liderado por Antonio Arias, que aprovechará para presentar su nuevo disco con conexiones espaciales. En él, el cantante ha puesto música a los poemas del astronauta Al Worden. El ingenioero estadounidense participó en la misión Apolo 15 en 1971. Fruto de su experiencia escribió el poemario Hello Earth, greetings from Endeavour (1974).

La gira de este trabajo discográfico empezará el 12 de junio y recorrerá varias ciudades españolas y europeas con el apoyo de la Diputación de Granada. El encuentro en este espacio protegido contará con la presencia unos 40 personajes del mundo de la cultura, la ciencia y la arquitectura, entre otros campos, que en pleno paisaje del Geoparque recitarán los poemas de Al Worden, astronauta que en 1971 participó en la cuarta misión de aterrizaje lunar tripulada, conocida como Apolo 15.

Los diputados de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz, de Turismo, Enrique Medina, y el cantante de Lagartija Nick, Antonio Arias, han presentado este martes en Purullena esta iniciativa, que también cuenta con la participación del Instituto Cervantes y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Arias ha subrayado que el mensaje que se puede recibir del poemario del astronauta del Apolo 15 es que, cuando busca un nuevo hogar, gira la vista y ve que la Tierra "necesita ser cuidada, que la Luna puede ser un ejemplo de a dónde va la Tierra si no se la cuida, si no cuidamos nuestro entorno".

Esa experiencia poética se pueda trasladar a los conciertos, con los que quiere que la gente se conciencie de que cualquier búsqueda hacia el futuro necesita siempre una revisión sobre las raíces y sobre el compromiso con ellas, ha dicho el cantante. El proyecto audiovisual convierte al Geoparque de Granada en protagonista de la previa de los conciertos de Arias, lo que "supone una proyección nacional e internacional sin precedentes para el Geoparque, dando a conocer al mundo que es un territorio único", ha destacado la diputada. Muñoz ha dicho que es "un orgullo" que Arias haga el recital de poesía espacial utilizando un escenario "único en el mundo", parecido a un espacio lunar.

La Unesco reconoció el pasado julio esta zona como miembro de su Red Mundial formada por 169 geoparques y de los cuales quince están situados en España. Sin embargo, según el diputado de Turismo, ninguno de ellos oferta las peculiaridades y características singulares del granadino, algo que se comprueba de la mano de la propuesta artística de Arias, que ve el Geoparque de Granada como un lugar "donde se une lo terrestre y lo extraterrestre".

La Diputación y el Patronato de Turismo apuestan por el Geoparque para atraer visitantes a una zona con alto riesgo de despoblación y que puede encontrar en el turismo un motor de riqueza y empleo, así como un antídoto para el éxodo de los más jóvenes.