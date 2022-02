Artes visuales y novela se dan la mano en la nueva exposición de La Madraza

Artes visuales y novelan se dan la mano en La historia comienza aquí, la nueva muestra del colectivo The Book Lovers, que se inaugura este viernes 18 de febrero en el Palacio de la Madraza y podrá verse hasta el próximo 3 de abril. El objeto central de la exposición es la novela, paradójicamente. Para David Maroto y Joanna Zielinska, sus creadores, la novela es también un medio nuevo en el ámbito de las artes visuales, como lo son el video o las instalaciones.

La historia comienza aquí es una exposición que reúne una colección de casi 600 novelas de artista, acompañada de una bibliografía. La colección ha sido cedida por el Museo de Arte Contemporáneo de Amberes M KHA y se ha organizado por categorías: erotismo, fantasía, recuerdos, aventuras, drama, arte y ficción pura. La exposición invita, además, a debatir sobre la mezcla y la hibridación de las artes visuales y la literatura en la escena artística internacional actual.

Situar la novela en el centro de un proyecto artístico es un cauce que se ha transitado periódicamente. Es el caso de Salvador Dalí o Andy Warhol, artistas visuales que han escrito novelas. Se trata de abordar cuestiones artísticas a través de recursos novelísticos introduciendo nociones como la ficción, la narración y la imaginación.

En el caso de La historia comienza aquí, la exposición se distribuye en dos salas. En la principal se muestra la novela The Fantasy of the Novel acompañada de una serie de pinturas murales extraídas de escenas de la trama. En una sala adjunta, y de un modo interactivo, el público tiene oportunidad de conectar con las novelas de artista y experimentarlas de primera mano. Además, la exposición incorpora lecturas performativas.

El origen

El origen de esta muestra está en mayo de 2020, con los ciclos de conferencias, talleres, encuentros virtuales, comunidades de aprendizaje entre estudiantes y laboratorios de experimentación en torno a la relación entre los campos de las artes visuales, la literatura y la producción textual. Más recientemente se celebró en el Palacio del Almirante un taller de Novela Colectiva dirigido por David Maroto en el que doce personas, en una semana, consiguieron escribir de manera colectiva CIRCO CIRCO, una novela que ha sido editada por la Universidad de Granada y estará a disposición del público en la sala de exposiciones de la Madraza.

La exposición permanecerá abierta al público en la Sala de Exposiciones del Palacio de la Madraza del 18 de febrero al 3 de abril, de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas y sábados, domingos y festivos en horario de 11:00 a 14:00 horas.

La muestra está vinculada al itinerario formativo cultural Arte y Escritura impulsado por el Área de Promoción Cultural y Artes Visuales y el Aula de Literatura de La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, se inaugura con una visita comentada abierta al público interesado previa inscripción.