Banalidad del mal

Al margen de las adaptaciones que otros han hecho de sus novelas, el propio Modiano ha participado como guionista en varias películas inspiradas en su obra o en su mundo, entre las que sobresalen la eficaz comedia Bon voyage (2003) de Jean-Paul Rappeneau, centrada en los efectos del caos posterior a la débâcle de junio de 1940, y sobre todo Lacombe Lucien (1974) de Louis Malle, cuya acción transcurre justo cuatro años después, en las postrimerías de la Ocupación alemana que aparecía en el filme desde una perspectiva muy diferente, entonces escandalosa, a la que se impuso en la Francia oficial de la posguerra. Firmado a medias por el narrador y el cineasta, el guión, excelente, data de una época temprana de su trayectoria en la que Modiano era ya conocido por sus primeras novelas, la hoy famosa trilogía donde abordó el mismo periodo al que ha vuelto una y otra vez, desde la inaugural El lugar de la estrella (1968), pero puede decirse que fue la película de Malle la que popularizó la controversia, hasta ese momento limitada a los círculos literarios, entre el gran público. Alimentado tanto por los comunistas como por la derecha reagrupada en torno a la figura tutelar de De Gaulle, el mito de la Resistencia se enfrentaba a la evidencia de que una parte no pequeña de la sociedad francesa había simpatizado y colaborado activamente con los nazis, fuera por afinidad ideológica, por codicia oportunista o por una cuestión de mera supervivencia.

Desde un punto de vista distante y desapasionado, sin concesiones al patetismo o la condena moralizante, Modiano y Malle acertaron al elegir como protagonista a un joven campesino, apenas un muchacho que poco antes de la Liberación se une a la odiada "policía alemana", formada por franceses que se encargaban de hacer el trabajo sucio para la Gestapo. De la noche a la mañana, el infeliz Lucien se convierte en un asesino que abusa sin escrúpulos de su posición de poder pero conserva, dentro de la degeneración, un fondo de ingenuidad. Incluso el padre de su amante judía, permanentemente amenazado, le dice: "Qué curioso resulta que no consiga aborrecerlo a usted del todo". El propio Malle se remitió a la banalidad del mal, el polémico concepto de Hannah Arendt, para explicar su propósito, que no era otro que mostrar cómo muchos de los peores criminales no fueron más que gañanes embrutecidos.