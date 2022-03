"La caza de brujas sigue ocurriendo en la actualidad en otras partes del mundo"

Aunque se asocia a la Edad Media, fue a comienzos de la Edad Moderna cuando arrancó en Europa una caza de brujas en la que se asesinó a unas sesenta mil, la mayoría mujeres. En 1484 la Bula de Inocencio VIII puede considerarse el inicio de un fenómeno que se consolidó solo dos años después con la publicación de Malles Maleficarum o El martillo de brujas, de Kramer Sprenger. El fenómeno, eso sí, "había empezado a prepararse muchos siglos antes, a lo largo de los cuales se fue asociando a las mujeres con los demonios, judíos y herejes". Así de contundente se manifiesta Adela Muñoz en su libro Brujas. La locura de Europa en la Edad Moderna, el ensayo que publica en Debate y en el que desmonta muchos de los tópicos de uno de un fenómeno oscuro cuyos ecos resuenan en el presente.

Y es que si bien el punto álgido fueron los siglos XVI y XVII, e incluso el XVIII y algún linchamiento en el XIX -como el del caso de la Tía Casca en Trasmoz, Aragón, en 1862-, la barbarie continúa en la actualidad. "Hoy la verdad sobre las brujas permanece oculta porque nadie quiere enfrentarse a ella, a pesar de que en la segunda mitad del siglo pasado murieron más brujas sólo en Tanzania que en toda Europa en la Edad Moderna" relata Adela Muñoz, que ha querido contar la historia de todas esas víctimas inocentes. "Nadie oyó las voces de las brujas europeas en la Edad Moderna pidiendo auxilio y nadie registró sus historias".

"En memoria de todas, no dejemos que la locura siga asesinando mujeres en África, Lationamérica y el Sudeste Asiático", pide la investigadora, quien recuerda que hoy en día "continúan ejecutándose miles de personas": "La caza de brujas sigue en la actualidad en otros continentes. Es un problema real, aunque son noticias que casi no llegan al primer mundo". Prueba de ellos, como señala a este diario la escritora, es la instauración reciente (en el año 2020), del Día Internacional contra la Caza de Brujas, que se celebra el 10 agosto.

El caso de España

Además de hablar de la extensión de este salvajismo hasta el presente, la ensayista ofrece respuestas a estas preguntas y explora el proceso histórico, orquestado durante siglos por la Iglesia, que convirtió a las mujeres en chivos expiatorios de una sociedad que les tenía aversión. Pero, al contrario de lo que suele pensarse, las persecuciones más agresivas no se dieron en España, las penas más crueles no las impusieron los tribunales eclesiásticos, y la Inquisición no fue el brazo ejecutor de la caza, sino la principal opositora a la misma.

Muñoz destaca que en este país donde más muertes hubo fue en Cataluña, donde la la Inquisición tuvo menos peso. "Si en el resto del territorio, incluido América, hubo 25 o 30 ejecuciones durante todo el periodo, sólo en Cataluña hubo 400". Aunque el 'corazón' de este movimiento no fue España sino Alemania.

Perspectiva de género

La investigadora también precisa que el número de víctimas no es tan elevado como a veces se ha comentado. "Respecto a la magnitud de esta barbarie tampoco hay consenso, pero, aunque se llegó a elevar la cifra de víctimas a millones, una cantidad más cercana a la realidad estaría en torno a sesenta mil víctimas mortales, la mayoría de ellas mujeres, en esto sí acierta el saber popular, aunque el número de condenados varones no fue despreciable".

El juicio de Salem se llevó por delante a una treintena de personas hasta que se llevó por delante a la mujer de uno de los jueces

En total, un 30% de los ejecutados fueron hombres, aunque eso varió mucho de un sitio a otro. Por ejemplo, en Islandia, el 10% fueron mujeres y en Rusia el 30%, frente al 92% de Inglaterra. En España, la amplia mayoría de las víctimas también fueron ellas. Desde una perspectiva de género, las mujeres no fueron las víctimas exclusivas pero sí las mayoritarias porque se asociaron con el demonio. "El objetivo prioritario eran las mujeres mayores, sin hombre cerca -esposo, hermano...- y pobres", cuenta Muñoz, quien matiza que una vez que la brecha del incendio de un proceso se encendía, el fuego desatado era imprevisible y alcanzaba a mujeres jóvenes o varones, en especial aquellos hombres que las intentaban defender.

Algo así ocurrió con el caso del juicio Salem, que se llevó por delante a una treintena de personas hasta que salpicó a la mujer de uno de los jueces. Pero el volumen se ocupa también del caso más famoso en España, Zugarramurdi, de herejías, bulas papales, grimorios, exorcismos y hechizos. Poco escapa al pormenorizado análisis de Muñoz sobre un hecho histórico que, según la autora, se gestó en la Edad Media, con la demonización de una mujer equiparada al mismísimo diablo pero cuajó con un Renacimiento que hundía sus raíces en la misoginia de la sociedad grecolatina.