Buika cumple su sueño de grabar un disco con Santana

La cantante española Buika empieza a cerrar 2018 emocionada y agradecida por los sueños cumplidos y los proyectos que acumula, entre ellos uno con el guitarrista Carlos Santana y que será "algo bonito, sólido y bello". "Incluye muchísimas canciones en diferentes idiomas", adelantó la intérprete.

El proyecto con el mítico guitarrista se grabó en los estudios californianos Shangri-La, del legendario productor Rick Rubin y donde han grabado iconos de la música como Bob Dylan y Eric Clapton.

La española cuenta que en esos estudios el pasado mes de octubre ambos le han dado los últimos toques a Africa epeaks, the world Listens, el proyecto del guitarrista y al que dedicaron mucha pasión.

"Estamos haciendo algo como un vestido de novia. El traje está hecho y ahora estamos en los detalles, que son a veces los más importantes y los que hacen la diferencia", explicó.

Señaló que de su experiencia en los estudios Shangri-La se lleva como recuerdo indeleble el haber escuchado a Santana en su hábitat natural: "Toca que es una verdadera locura y con ese sonido tan característico", dijo admirada.

El trabajo con Santana se suma así a la lista de colaboraciones que ha hecho durante su trayectoria, entre las que figuran trabajos con Armando Manzanero, Nelly Furtado, José Luis Perales, Anoushka Shankar y Seal, entre otros. Es por tanto uno de los sueños cumplidos, así como volver a tocar en Miami, donde ya estuvo en 2016 con un recital a modo "desenchufado".

"Estoy hambrienta como un tigre por ese escenario", dijo Buika, mirando el escenario del Adrienne Arsht Center, en el centro de Miami. La mallorquina acaba de volver de Buenos Aires, ciudad en la que ofreció un concierto gratuito tras tener que cancelar el que estaba previsto por problemas de visado.

"Fue una locura todo y una dura experiencia" aquel incidente con la visa, reconoció la artista, quien ya "pasó la página" y ahora se encuentra emocionada con las futuras fechas programadas en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, en Madrid y en Breslavia.

Cuenta que va a aprovechar su estancia en Miami para terminar de grabar The End of the world, un nuevo tema que trabaja junto a una banda de músicos integrada solo por "mujeres maravillosas" a las que encontró en redes sociales.

Con su voz acompañada por saxofón, piano, batería y bajo, el tema que graba en inglés, y que fusiona el funk y el gospel, está inspirado en las tragicómicas situaciones que viven muchas mujeres exitosas cuando los hombres tienen problemas para manejar su poder.

"Está dedicado a la locura que les entra a los hombres en la cabeza, ante esta percepción exageradísima de que las mujeres se están desarrollando para quitarle el sitio", indicó.