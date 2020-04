Carolina Durante y Jota de Los Planetas ponen banda sonora a la cuarentena

Los seguidores de Carolina Durante llevaban una semana esperando la publicación de su nuevo tema. El grupo madrileño ha lanzado hoy La canción que creo que no te mereces, un nuevo sencillo que cuenta con la colaboración de Jota, cantante de Los Planetas y que se grabó antes del confinamiento, aunque no lo parezca por la letra. "Están siendo unos días horribles pasando esto y lo otro.Yo no sé si es que no te das cuenta o es que estoy volviéndome loco", dice una canción que habla de una persona "empanada, aislada, despreocupada, distanciada de la realidad".

El tema fue grabado en los estudios de Paco Loco en el Puerto de Santamaría, mezclado por Duncan Dills y masterizado por Bori Alcorcón, como detalla una nota de Universal Music Spain y Sonido Muchacho. "Los Planetas siempre han sido una inspiración para el grupo", señala Martín, bajista del grupo, en declaraciones en las que ha señalado lo "intimista" de la letra de Diego, cantante de la banda, a la que Jota añadió las armonías vocales. La primera toma de contacto llegó durante la grabación del disco en Granada, donde se empezó a forjar una colaboración que tardaría todavía meses en presentarse.

El estreno de la canción está acompañado de un videoclip de animación, dirigido por Silvia Bezos y animado entre la propia directora y el ilustrador Nathan Brenville, y que acumula ya casi 17.000 visualizaciones. El diseño de la portada ha corrido a cargo de Fa, guitarrista de la banda Juanita y los Feos, siguiendo la línea de estilo de los álbumes de la banda granadina.

Carolina Durante anunciaron a finales del año pasado una actuación en el Wizink Center de Madrid para finales de 2020 como cierre de la gira 2019/2020, que les ha llevado a agotar entradas en salas como la Apolo de Barcelona, Kafe Antozkia en Bilbao o La Riviera, por partida doble, en Madrid.

Esta es la tercera referencia discográfica de Carolina Durante en menos de un año, tras la publicación de su álbum debut Carolina Durante, en abril del año pasado, así como el lanzamiento en noviembre del epé No tan jóvenes, ambos publicados por la colaboración entre Universal Music Spain y Sonido Muchacho.