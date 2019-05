El Centro Lorca reunirá en un ambicioso encuentro a importantes autores anglófonos, poco conocidos en nuestro país, el próximo lunes y martes. Entre los participantes del llamado ciclo Diván, la mayoría profesores en universidades de Estados Unidos, destaca la presencia de Gregory Pardlo, premio Pulitzer de Poesía 2015, y la de Spencer Reece, impulsor y director del Unamuno Author Series; así como la participación del escritor granadino Luis Muñoz, que ya estuvo hace unos meses en el Centro de la Romanilla presentando su último libro de poemas.

La cita se presenta como una extensión del primer festival de poesía anglófona en Madrid, el Unamuno Author Series. "Spencer Reece y yo coincidimos en una conferencia en la Residencia de Estudiantes y surgió la idea de continuar y ampliar su proyecto con la incorporación de la Fundación Lorca y la propia Residencia, e inmediatamente después, el Centro Lorca acogió con entusiasmo la propuesta de una extensión en la ciudad", explica la directora artística del proyecto, Laura García-Lorca.

La serie de recitales, previstos para el lunes y el martes a partir de las 20:00, pretenden difundir la obra de un grupo de poetas, la mayoría anglófonos, que están poco difundidos en España. Las lecturas contarán con un servicio de interpretación simultánea y la entrada será libre hasta completar aforo. El proyecto contará también con una pequeña y exquisita publicación bilingüe con algunos de los poemas que se leerán durante esas dos noches en el Centro de la Romanilla.

Divan inaugura así la nueva etapa del Centro Lorca con Sara Navarro al frente. La directora gerente del Centro Lorca, nombrada hace un mes y medio, es definida por algunos de sus compañeros como "un todoterreno de la gestión cultural". La granadina atesora una amplia experiencia en el sector de la museología y la gestión del patrimonio cultural desde hace más de tres lustros.

Participantes

Gregory Pardlo. La colección de Gregory Pardlo Digest (Four Way Books) ganó el Premio Pulitzer de Poesía 2015. Sus otros honores incluyen becas de la Fundación Guggenheim, el National Endowment for the Arts y the New York Foundation for the Arts. Le concedieron la prestigiosa residencia en la MacDowel Artists Colony. Su primera colección, Totem, fue seleccionada por Brenda Hillman para el Premio APR/Honickman en 2007. Es editor de poesía de Virginia Quarterly Review y actualmente enseña en el programa de posgrado en escritura en la Universidad de Rutgers-Camden.

Spencer Reece. Es el impulsor y director del Unamuno Authors Series. Se licenció en Wesleyan University y obtuvo doctorados en Yale Divinity School y Harvard Divinity School. Es autor de The Clerk's Tale y The Road to Emmaus, nominado para el National Book Award en 2014. En 2017, editó Counting Time Like People Count Stars, una antología de textos de las niñas huérfanas de Our Little Roses en San Pedro Sula (Honduras).

The Secret Gospel of Mark: A Poet's Memoir, su próximo libro de no ficción, combina la historia de la vida del autor con una reflexión sobre poetas como Sylvia Plath, Elizabeth Bishop, George Herbert, James Merrill y Emily Dickinson. Reece dirigió un documental, producido por James Franco, sobre niñas abandonadas y maltratadas en Honduras. Reece es actualmente sacerdote en la Iglesia Episcopal Española.

Luis Muñoz. Es Doctor en Literatura Hispánica por la UGR. Es el autor, más recientemente, de Vecindad (2018). Sus otros libros incluyen Querido silencio y Limpiar pescado: Poesía reunida (Cleaning Fish: Collected Poems). En 2015, From Behind What Landscape: New and Selected Poems se publicó en una edición bilingüe (traducción de Curtis Bauer). Es el editor del libro El lugar de la poesía y ha traducido, entre otros libros, El cuaderno del viejo de Giuseppe Ungaretti.

Es profesor en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Iowa (EE.UU). Ha recibido numerosos galardones de prestigio como el Premio Ciudad de Córdoba, el Premio Internacional de Poesía Generación del 27, el Premio Ojo Crítico, y el Premio El Público. Su obra ha sido publicada por Hiperión, Tusquets y Visor y ha sido traducida al inglés. Vive entre Madrid e Iowa City.

Joseph Fasano. Se licenció en la Universidad de Harvard y obtuvo un Masters in Fine Arts de la Universidad de Columbia. Es el autor de cuatro libros de poesía: The Crossing (2018); Vincent (2015); Inheritance (2014), nominado al James Laughlin Award; y Fugue for Other Hands (2013), que ganó el Cider Press Review Book Award, y fue nominado para el Premio de los Poetas. Ganador del Premio de poesía RATTLE, es profesor en la Universidad de Columbia y en Manhattanville College.

Su trabajo ha aparecido en The Yale Review, The Southern Review, The PEN Poetry Series, American Poets, The Missouri Review, The American Literary Review, Verse Daily, el programa de poem-a-day de The Academy of American Poets y las antologías Poem-a-Day: 365 Poems for Any Occasion (Abrams, 2015) y The Aeolian Harp (Glass Lyre Press, 2016), entre otras publicaciones.

Steven Sanchez. Es ganador del García Lorca Poetry Prize organizado por Unamuno Authors Series y el autor de Phantom Tongue (Sundress Publications, 2018), seleccionado por Mark Doty como ganador del Marsh Hawk Press Rochelle Ratner Memorial.

También es autor de dos plaquettes de poesía: To My Body (Glass Poetry Press, 2016) y Photographs of Our Shadows (Agape Editions, 2017). Socio de CantoMundo, miembro literario de Lambda Literary, sus poemas han aparecido o aparecerán en American Poetry Review, Poet Lore, Winter Tangerine, North American Review, RHINO, entre otras.

Ruben Quesada. El poeta costarricense-estadounidense se licenció en la Unversidad de California, Riverside, y obtuvo el doctorado en Literatura Inglesa en la Universidad de Texas. Es el fundador de Latinx Writers Caucus y editor colaborador de Chicago Review of Books. Se desempeña como profesor en la Northwestern University y en The School of the Art Institute, donde enseña escritura de poesía.

Su libro de poemas y de traducciones, Revelations, está disponible en Sibling Rivalry Press, una editorial inclusiva cuyo catálogo completo se encuentra en la división de Libros Raros y Colecciones Especiales de la Biblioteca del Congreso. Es traductor de Luis Cernuda.

Elena Penga. Nacida en Salónica, Grecia, estudió Filosofía y Teatro en la Universidad de Wesleyan y Escritura de Guiones/Obras de Teatro en la University od Sothern California, Los Angeles. En Grecia, su obra teatral ha sido producida por el Notos Theatre, Fournos, Club +SODA, National Theatre of Greece, National Theater of Northern Greece, European Cultural Center of Delphi, Athens International Festival.

Su trabajo ha sido traducido al holandés, sueco, alemán, francés, italiano, inglés y español y sus obras representadas en los teatros más prestigiosos del panorama internacional. Actualmente es profesora en la The Greek Open University.

Jorge Vessel, seudónimo de Jorge García, es escritor, traductor e ingeniero. Autor de los poemarios Pájaro de Cuero Negro (CELARG, 2004), galardonado con el Premio de Poesía Fernando Paz Castillo (Venezuela), y La Carencia (2018), ganador Premio de Poesía Federico Muelas (España).

Elizabeth Moe. Cofundadora y directora de gestión cultural de la Unamuno Author Series en Madrid, dirige una programación que hasta hoy ha involucrado a más de 150 poetas y académicos internacionales, destacando el primer festival de poesía anglófona en la historia de la capital (mayo 2019). Doctoranda por la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey, EE.UU) en Cultura y Literatura Hispánica, su tesis doctoral The Embodied Lorquian Archive examina el temprano y continuado activismo de los primeros poetas, cineastas y artistas de teatro y performance españoles para recuperar y regenerar el corpus de Lorca.