El Cigala homenajea esta noche a Enrique Morente en el Manuel de Falla

El Cigala es ya una leyenda de la música española. Su trabajo ha ido más allá del flamenco, para poder adentrarse con sus cualidades vocales y rítmicas en otros géneros, como la música latina o argentina. Esta noche llegará al Festival de la Guitarra de Granada y además con una propuesta que los organizadores del mismo califican de "genuina", exclusiva para la ocasión y que el artista llevará después a otros lugares.

El Auditorio Manuel de Falla será el escenario donde esta noche, a las 21:30 horas, presente esta última creación bajo el título de Tres guitarras y una voz. En ella va a retomar el flamenco más clásico, con bulerías o tangos. Es un espectáculo en el que El Cigala lleva tiempo trabajando y cuyos detalles finales se han perfilado en Granada. En una cueva del Sacromonte ha llevado a cabo estas últimas noches los ensayos finales, buscando aquí la inspiración definitiva.

'Tres guitarras y una voz' contará en la segunda mitad con el piano de Jaime CalabuchEl Cigala ganó su primer concurso de flamenco con tan solo doce años de edad

El cantaor madrileño, que cuenta desde el año 2014 con la nacionalidad dominicana, realizará un homenaje a Enrique Morente en su tierra natal acompañado por los guitarristas Paquete, Josemi Carmona y Diego del Morao.

En la segunda parte se va a evocar uno de sus éxitos más rotundos Lágrimas negras, un disco que lo unió a Bebo Valdés, al Caribe y que supuso un antes y un después en su carrera, en su vida y en la historia de la música.

Aparecerá entonces con su formación habitual, en la que no faltará la participación al piano de Jaime Calabuch, con el que tantas veces ha emocionado al público. Se espera que constituya otro de los momentos de una noche que se presenta con la magia propia de un artista internacional, en la plenitud de su carrera y que ha conseguido el reconocimiento de todo tipo de públicos.

Tanto es así que sólo Lágrimas negras obtuvo dos Grammy, tres Premios de la Música, un Premio Ondas, cinco Premios Amigo, tres discos de Platino en España, uno en Argentina, México y Venezuela.

Aunque sin duda ese trabajo, -del que The New York Times dijo que era "el mejor disco del año" en el apartado de música latina- fue un alfa y omega, no ha sido el único hito importante de su carrera. Entre vareta y casta, en el año 2000, contó con un respaldo tan mediático de nombres como El gran Wyoming, Santiago Segura, Pablo Carbonell o Javier Krahe, además de la colaboración de los guitarristas Vicente Amigo y Niño Josele, nombre inseparable de los primeros pasos de su carrera como artista.

Pero como padrino en sus inicios del flamenco nada como el nombre de su tío, Rafael Farina. Nacido en una familia con tanto duende y junto al Rastro madrileño, ganó su primer concurso de flamenco con tan sólo 12 años de edad. En 1997 publicó su primer disco en solitario, Undebel, que contó con la colaboración de Paquete y Tomatito, con el que volvería a coincidir en un trabajo discográfico en 2005.

Su carrera ha estado ligada a nombres como el de Bebo o Niño Josele, pero también han tenido mucho peso en ella otros como el de Fernando Trueba, productor de Lágrimas Negras; Picasso, al que dedicó su siguiente disco tras este éxito; Andrés Calamaro, con el que colaboró en el disco Cigala&Tango en 2010; y Omara Portuondo, la leyenda cubana con la que en se embarcó hace dos años en una gira histórica con motivo del aniversario de la diva de Buena vista Social Club.