La Compañía Nacional de Danza lleva su 'Carmen' rubia al Generalife

La Compañía Nacional de Danza, capitaneada por su director artístico José Carlos Martínez, presentará hoy su Carmen, uno de sus últimos montajes que ha obtenido grandes alabanzas de crítica y público, en el Teatro del Generalife a las 22:30. No en vano, la compañía aúna esfuerzo y creatividad al más alto nivel en cada uno de sus espectáculos. Basado en la ópera de Bizet, una de las más bellas visiones francesas hacia la España decimonónica, Rodion Shchedrin adapta para ballet la música de Carmen, la cigarrera de Sevilla, puesta ahora en escena con una sugerente y sensual coreografía de Johan Inger.

El bailarín sueco propone una revisión de Carmen centrada en el tema de la violencia vista por un niño, que será testigo inocente de toda la trama. "Ya existen varias versiones en danza de la ópera Carmen -de Bizet-, por lo que me pregunté si era necesario crear una más. [...] "Me interesó el periplo personal de Don José y no tanto mostrar la faceta de femme fatale de Carmen; una mujer casi apocalíptica, de cabellos y ojos negros. Mi Carmen es rubia e islandesa", reconoció en una entrevista con El País cuando se estrenó la obra en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Marc Alvárez ha compuesto una partitura única y exclusiva para este espectáculo

Cuando Inger recibió el encargo de la Compañía Nacional de Danza de montar una nueva versión de Carmen, siendo él sueco y esta una obra de marcado carácter español, se encontró ante un reto pero también una oportunidad. Para aproximarse a este mito universal con alguna aportación, el coreógrafo decidió centrarse en el tema de la violencia, aproximándose a ella a través de una mirada pura y no contaminada, la de un niño. Partiendo de este enfoque, Inger crea un personaje que propicia que el público sea testigo de todo lo que ocurre a través de sus ojos inocentes, y que asista su propia transformación.

"Hay en este personaje un cierto misterio, podría ser un niño cualquiera, podría ser el Don José de niño, podría ser la joven Michaela o el hijo nonato de Carmen y José", explicó el coreógrafo, galardonado con el Benois de la Danse 2016 por la coreografía de Carmen, cuyo estreno fue en 2015.

Incluso, agregó, "podríamos ser nosotros, con nuestra primitiva bondad herida por una experiencia con la violencia que, aunque breve, hubiera influido negativamente en nuestras vidas y en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás para siempre".

La composición musical ofrece una novedad: el coreógrafo utiliza la partitura de Bizet y Shchedrin, pero añade el trabajo de Marc Álvarez, una partitura única y exclusiva realizada para la Carmen de Inger. El montaje además cuenta con los figurines del artista malagueño David Delfín, que falleció el año pasado.

Nacido en Estocolmo en 1967, Inger completó su formación de danza en la Royal Swedish Ballet School y la National Ballet School (Canadá). Desde 1985 hasta 1990 bailó en el Royal Swedish Ballet, el último año como Solista. Fascinado por el trabajo de Kylián, Inger tuvo claro que el siguiente paso en su carrera de bailarín tendría que ser hacia el Nederlands Dans Theater, donde ingresó en 1990 y donde se convirtió en uno de los bailarines con más carácter y carisma de la compañía.

La extensión del Festival acoge hoy, entre otras actividades, la tercera proyección de Le nozze di Figaro, de Mozart, una producción de Emilio Sagi bajo la batuta de Jesús López Cobos ambientada en los palacios y patios de Sevilla.