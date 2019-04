Granada besará el rock'n'roll con la esperada visita de los Flamin' Groovies

La sala El Tren ya acogió un concierto muy especial de The Flamin' Groovies en 2014. Esta vez, la banda norteamericana regresarán a Granada acompañados de otro miembro fundador, Roy Loney. El conjunto de rock tocará una serie de temas clásicos, incluyendo su disco de referencia Teenage Head, el 15 de junio en el Teatro CajaGranada con motivo de su gira europea.

El concierto, completamente diferente al de las giras anteriores, reserva algunas sorpresas. El período Jordan/Loney en el repertorio del conjunto (1965 / 1971) hace hincapié en el rock'n'roll y el rockabilly, con influencias de los Stones y de los Yardbirds, más que en el power pop de unos Beatles o Byrds, sonidos estos, asociados a los álbumes con Sire de finales de los 70.

La actual formación cuenta con los miembros fundadores Cyril Jordan y Roy Loney , además de Chris von Sneidern a la guitarra, Tony Sales a la batería, y el más nuevo en la banda, el bajista Atom Ellis. Cyril y Roy son los dos miembros más conocidos desde el comienzo de la banda en 1966.

Originarios de San Francisco, nacidos en 1965 y reunidos para la gira australiana en 2013, los Flamin' Groovies han girado y actuado los últimos 6 años superando todas las expectativas. Los seguidores del grupo rockero han estado 25 años pidiendo a gritos esta reunión, y finalmente sus deseos se han realizado.

Von Sneidern ha grabado una docena de discos en solitario, y es un artista de mucha reputación en el mundo del power pop. Tony Sales, cuyo padre y tío formaban parte de la sección rítmica en la banda de David Bowie y Tin Machine, es un batería de estudio y está a punto de sacar su primer disco en solitario con su banda The Ardent Sons.

Von Sneidern y Sales llevan con los Groovies los últimos dos años, tocando en diferentes recitales incluida la exitosa gira del 2017. Atom Ellis ha girado con muchos grandes artistas como Link Wray, Todd Rundgren y The New Cars & The Tubes.