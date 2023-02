Cosmic Wacho y Edu Requejo actuarán en Planta Baja

El sábado 18 Planta Baja acogerá un concierto especial en el que unirán fuerzas Cosmic Wacho y Edu Requejo. Una experiencia lisérgica y sensual, la confluencia del indie y la cumbia, de lo urbano y lo tropical, así es el directo de Cosmic Wacho. El dúo surgido en la pandemia ha conquistado ya al público de festivales como BIME, Cala de Mijas y del Cooltural Fest entre otros e incluso el crítico musical Fernando Neira hablaba así de su álbum debut: "Esta confluencia entre la costa malagueña y el río Paraná forma parte de los episodios más espectaculares de 2022, una entente adictiva para danzar –y mucho– al ritmo de las cumbias más inteligentes, sabrosas y, por qué no subrayarlo, lisérgicas de los últimos tiempos". Casi como si los Meridian Brothers se fueran de tequilas con C Tangana, o como si Kevin Johansen se enredara con Quantic & Flowering Inferno.

Edu Requejo es un explorador de sonidos, investigador de antiguos ritmos que, con el arte de un alquimista, los mezcla con la lírica urbana más transgresora. Su música y, en general, su arte, surgen de la mezcla de distintos fenómenos como la globalización, internet, el choque entre las diferentes culturas y tradiciones o la no-temporalidad, buscando así, revivir estilos musicales que han sido pisados por la máquina de lo masivo y descubrir aquéllos poco conocidos por todos. En su último disco y directo, mucho más indie y electrónico, sintético y psicodélico, no se deshace de esa esencia que recupera instrumentos sonidos populares e instrumentos ancestrales y les da una nueva vida cubierta de urbanidad. Para los que quieran escuchar a Anni B Sweet con Los Estanques o Dengue Dengue Dengue.