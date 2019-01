La Banda Municipal de Música de Almuñécar ofrece su tradicional Concierto de Año Nuevo en La Herradura

La Banda Municipal de Música de Almuñécar, bajo la dirección de David Pino Campos, ofreció el tradicional Concierto de Año Nuevo en La Herradura con un programa entre lo tradicional y moderno, donde destacó la participación de María Alaminos Vílchez que cantó una canción de Mariah Carey, acompañada de la propia Banda de Música.

Más de un década lleva ofreciendo este concierto de Año Nuevo la Banda Municipal de Música de Almuñécar, si bien éste era el primero que interpretaba bajo la dirección del nuevo director, David Pino Campos, por lo que había despertado interés entre los seguidores de la Banda. Asimismo, era una actuación que abría en La Herradura el calendario conmemorativo del 45 aniversario y que tendrá su continuidad en el mes de marzo con motivo de las fiestas patronales de la localidad en honor de San José, así como en la Semana Santa, informa el Ayuntamiento de Almuñécar.

El concierto, que contó con la colaboración de la Tenencia de Alcaldía y el Ayuntamiento sexitano, arrancó con el vals Danubio Azul, de J. Strauss, con arreglo de Renato Morena. A continuación interpretó otro clásico destacado para recibir el Nuevo Año como es la Caballería Rustica, de P. Mascagni, con arreglo de R. Martín, y siguió con la Danza Húngara Nº5 de Johann Brahms. El programa siguió con la interpretación de canciones navideñas Christmas at the movies, con arreglo de John Moss. Una de las obras destacadas del programa fue la interpretación de la canción de Mariah Carey All I want for Christmas is you, a cargo de la de la alumna de la Escuela Municipal de Música de Almuñécar, María Alaminos Vílchez.

Pasado el ecuador del concierto los asistentes pudieron disfrutar de temas como: Happy new year, de Abba, B. Anderson &B Ulvaeus con arreglos de Frank Bernaerts; o la versión de ¿Cómo están ustedes?, en homenaje a Gaby, Fofó, Miliki y Fofito compuesta por Miliki Pérez Gabilondo y con arreglos de Ginés Ramírez, que contó con la complicidad de los asistentes al son de las palmas o cánticos como también ocurrió con la obra que puso el broche final con la marcha de J. Straus Marcha Radetzky con arreglo de Renato Morena.

Ante la prolongada ovación, el director de la Banda, invitó a María Alaminos Vílchez a que subiera de nuevo al escenario e interpretar de nuevo la versión de la canción de Mariah Carey, arrancando de nuevo otra gran ovación.