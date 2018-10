Conmoción en el mundo de la lírica: "Nadie cantó como ella"

El mundo de la cultura, en general, y el de la ópera, en particular, expresó ayer su conmoción ante la muerte de Montserrat Caballé, de la que han elogiado su voz "única", una de las "mejores" de la historia, pero también han resaltado sus cualidades humanas, con las que la artista dejó huella en los escenarios de todo el mundo.

"De todas las sopranos que he visto en un teatro, no he escuchado nunca a nadie cantar como Caballé", aseguró el tenor José Carreras. "Era una mujer muy vital, muy sensible y entrañable", añadió Carreras. Otro de los grandes referentes de la ópera en España, Plácido Domingo, recibió con "gran tristeza" el fallecimiento de su compañera, de quien destacó su "gran calidad humana".

La leyenda de Caballé traspasó géneros y llegó a conquistar a grandes figuras del rock como Freddie Mercury, líder de Queen, con quien en 1992 entonó el mítico Barcelona, prácticamente un himno de la ciudad. "Descansa en paz, querida Montsy, inspiración para nosotros pero especialmente para Freddie. Tu bonita voz estará siempre con nosotros", escribió el guitarrista Brian May en su perfil de Instagram.

En el plano institucional, también numerosos responsables públicos y políticos españoles mostraron su pesar por la muerte de la cantante. "Era la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal, la mejor entre los mejores y capaz de descubrir nuevos espacios de creación con los más grandes", señaló la Casa Real española tras alabar también "su personalidad y su inigualable voz". El presidente del Gobierno se sumó también al pésame: "Su voz y su dulzura", escribió Pedro Sánchez en Twitter, permanecerá siempre con nosotros".

El que fuera director general del Gran Teatro del Liceo entre 1993 y 2005, Josep Caminal, subrayó el "compromiso" de Caballé con el coso operístico de Barcelona y el importante papel que jugó en su reconstrucción tras el incendio que lo destruyó en 1994. Y otro antiguo responsable del Liceo, ahora al frente del Teatro Real de Madrid, Joan Matabosch, señaló que "era diferente porque tenía un timbre personalísimo y una calidad absolutamente única, una técnica prodigiosa y una sensibilidad sorprendente para adaptarse a todos los repertorios". En "la cima del canto" la situó el director Josep Pons. Caballé "saldría en cualquier quiniela de las 10 mejores cantantes de la historia", aseguró.

Los elogios llegaron en tromba también desde fuera de España. Entre las muchísimas muestras de pesar y admiración se contaron ayer las de la Ópera de Roma, la Scala de Milán y la Fenice de Venecia. También la Royal Opera House de Londres expresó su "tristeza" por la muerte de la soprano. También la prensa internacional se hizo eco de la pérdida. "Posee una de las más bellas voces que haya salido de una garganta humana", escribó The New York Times en su obituario. "Ardientemente majestuosa, aparentemente indescifrable, con una presencia exuberante, su público reverencial le concedió una condición divina", añadió el periódico neoyorquino.