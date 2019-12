“Conozco el Festival porque he sido asiduo y he trabajado en coproducciones”

–¿Cómo ha recibido el nombramiento?

–Con una enorme satisfacción. Para mí es un honor y una suerte poder dirigir un Festival como el de Granada, que además conozco muy bien porque hace como cuarenta años que fui por primera vez. Lo estuve mirando anoche [por el martes] y lo visité por primera vez en tres conciertos de junio de 1985. Me resulta un festival muy familiar.

–Su vinculación entonces viene de muy lejos.

–Sí, he sido asiduo y he trabajado con el Festival. Cuando era el director del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), he coproducio varias cosas con el Festival cinco años seguidos, durante la etapa de Diego Martínez. Por eso me siento feliz. ¿Qué más se puede pedir que dirigir un Festival como este?

–También ha sido un asiduo de los Cursos Manuel de Falla.

–Sí, he abierto dos veces los cursos Manuel de Falla ofreciendo la charla inaugural y he participado muchas veces en ellos como ponente y mesas redondas.

–Es natural de Cuenca y reside en Madrid, pero su vinculación con la ciudad de Granada también es estrecha.

–Sí, además de que el Festival de Música y Danza me resulta muy familiar voy mucho a esquiar a Granada. Me preguntaban ahora cómo sabía que el día 2 de enero era fiesta en Granada y les explicaba que siempre me ha pillado allí esquiando. Además he participado en el primer Certamen de Ópera de Mozart que se hizo en Granada. Tengo familia en Granada y conozco a mucha gente. Incluso antes, cuando era más joven, iba mucho a la zona de Motril, así como a la de Antequera o Nerja, porque frecuentaba un camping llamado El Paraíso. Conozco bien Granada y a los granadinos. Y fíjate que me encanta (risas).

–¿Tiene previsto cambiar su residencia a Granada?

–Yo viviré a caballo entre Granada y Madrid, porque mi mujer trabaja aquí y tengo mi casa también. Pero cuando haya que estar en Granada, estaré en Granada. Hoy en día afortunadamente se puede trabajar muy bien desde lejos, aunque mi idea es estar presente para poder acudir cada vez que se me requiera. Mi intención es alquilarme una casa y pasar muchos días del año allí. Además, como me gusta mucho, no es ningún suplicio. Ahora tengo que buscar un buen apartamento, agradable y con luz.

–Comentaba que anoche [por el martes] había estado mirando ya el programa de la primera vez que visitó el Festival de Música y Danza. ¿Cuándo se pusieron en contacto con usted? ¿Cómo le avisaron?

–La primera noticia que tuve fue el lunes (hace 36 horas). Me convocaron para preguntarme si yo estaba interesado y no me lo pensé. El último año me lo he tomado sabático y he descartado otros ofrecimientos: tres teatros de ópera y un festival en Estados Unidos, así como una gerencia de una orquesta en Italia. Y además tuve muy claro que no los iba a hacer. Me ha venido muy bien para tomar distancia, hacer otras cosas y disfrutar de un poco de relax. Pero en cuanto me propusieron lo de Granada dije que sí, y no sé nada de la situación. Aún no tengo información de cómo está la programación.

–¿Le ha dado tiempo de ponerse en contacto con su antecesor?

–Aún no hemos hablado pero nos hemos comunicado a través de WhatsApp. Él me ha felicitado y hemos quedado que nos vamos a ver. Y hablaremos, porque yo soy muy amigo de Pablo: nos llevamos muy bien y hemos hecho muchos proyectos juntos. Me tiene que contar cómo están las cosas.