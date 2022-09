Crystal Fighters cierra el ciclo conciertos del Generalife

Crystal Fighters protagonizó este sábado el último concierto del ciclo 1001 Músicas-CaixaBank que se ha desarrollado los fines de semana de este mes de septiembre en el Generalife. Su mezcla de folk y música electrónica fue el broche perfecto para un ciclo que ha agotado las entradas en numerosas propuestas. El característico sonido de la banda, que surge de la mezcla de las guitarras electrónicas o acústicas con sintetizadores, percusión y, tradición folk, ha servido este sábado para clausurar la segunda edición.

La formación incorpora la txalaparta, que suena en muchas de sus canciones, el tamboril y el txistu y ofrece un directo fuerte y difícil de definir por su fusión de géneros, con música dance progresiva junto con melodías tradicionales del folk vasco, influencias ochenteras del punk y música experimental electrónica. Esta mezcla sitúa a la formación londinense en el centro del huracán de la música que marca tendencia festivalera, y así dejaron constancia temas como Love Is All I Got", "Plage", "Love Natural" o "You & I. Éxito asegurado junto a su puesta en escena llamativa, con una estética muy particular.

El ciclo 1001 Músicas-Caixa Bank se enmarca en la programación de conciertos de Septiembre en el Generalife, que organiza la Alhambra con Proexa y este año ha ofrecido un cartel con Vanesa Martín, Pablo Alborán, The Waterboys, Los Planetas, Texas, Mon Laferte y Juan Perro.