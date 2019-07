Mike Casey Trío ‘Stay surprising’, en la Plaza de las Culturas del Centro Cultural Memoria de Andalucía

Continúa el ciclo Jazz en la Plaza, la serie de conciertos que proponen CajaGranada Fundación y Fundación Cajasol para las noches de los jueves de verano, con la colaboración de Hyundai Sport Automoción y de Cervezas Alhambra y la coordinación de la asociación de jazz de Granada Ool Ya Koo. Las actuaciones de este verano continúan en la Plaza de las Culturas del Centro Cultural Memoria de Andalucía con la participación del Trío de Mike Casey Stay surprising, conformado por el propio saxofonista estadounidense, Ricardo Osorno al contrabajo e Issaya Rouson a la batería. Será mañana jueves a partir de las 22:00 horas.

Mike Casey es un saxofonista y compositor independiente galardonado en numerosas ocasiones, con más de dos millones de reproducciones de su música en todo el mundo. Se caracteriza por llevar la alegría del jazz a una audiencia muy diversa con alcance mundial, indica CajaGranada Fundación en una nota.

Apasionado de jazz del siglo XXI, Mike está concitando la atención del público gracias a su sonido abrasador y multidimensional, ya sea para romper con una reinterpretación de diversos clásicos como We Are The Champions de Queen’s, Soundgarden’s Spoonman, o haciendo que la gente se emocione con sus baladas originales.

Mike Casey suma más de 2 millones de reproducciones de su música en todo el mundo

Fue galardonado con una beca para asistir al renombrado Instituto de Jazz Jackie McLean en la Escuela de Música Hartt (Universidad de Hartford), estudiando con artistas de jazz tan respetados como Abraham Burton, René McLean, Javon Jackson, Steve Davis y Nat Reeves. Poco antes de graduarse en 2015, Casey fue uno de los 24 jóvenes compositores seleccionados en todo el mundo por Jason Moran para participar en el prestigioso programa Betty Carter Jazz Ahead en el Kennedy Center en Washington, DC, donde estudió con profesores de estrellas como Eric Harland, JD Allen, Eric Revis, Carmen Lundy, Andre Hayward, Cyrus Chestnut y Jason Moran, director artístico del Centro Kennedy para Jazz.

Desde entonces, ha tocado en varios escenarios clave de Nueva York con su propia banda, incluyendo el legendario Minton’s, Ginny’s Supper Club, The Cell Theatre o el BRIC Jazz Fest.