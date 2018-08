La surcoreana 'Dad is Pretty' gana el Festival Islantilla Cinefórum

La película surcoreana Dad is pretty, de los directores Park Soo-Min y Kim Seung-Hyeob, ganó el premio Luna de Islantilla, el máximo galardón del Festival Islantilla Cinefórum, que el sábado cerró su novena edición con una gala conducida por los actores Luichi Macías y Alejandro Albarracín.

Dad is pretty narra la vida de una familia disfuncional, con el señor Kim, que sólo habla si se emborracha, como protagonista, y con un guion realizado por los propios directores en compañía de Cha Min-Ae, quien además ejerce de productor la película.

El certamen onubense dedicó un homenaje a la actriz Verónica Forqué

Se trata de una comedia con Kim Myung-Guk como protagonista, con música de La Kyung-Jin, y con la crítica social como trasfondo de todo el guion.

El jurado estuvo compuesto por los actores Mario Pardo y Adelfa Calvo, los directores Remedios Malvárez y Julián Quintanilla y el realizador Jaime Vicent, que también, entre otros galardones, concedieron el Premio Luna de Islantilla al mejor cortometraje a la producción palestina Bonboné, de Rakan Mayasi.

En lo que respecta al resto del palmarés, el premio a la Mejor dirección fue para el kurdo Kae Bahar y el suizo Claudio Von Planta por No friends but the mountains, el de Mejor actriz para la madrileña Nathalie Poza por Australia, y el de Mejor actor para el abulense Nacho Sánchez por Domesticado.

Por su parte, el público asistente a la Sección Oficial a Concurso otorgó a través de su voto el premio al Mejor largometraje para la mencionada No friends but the mountains, (Reino Unido), y al Mejor cortometraje para For the good times, de Andrés Daniel Sáinz (España).

La ceremonia de clausura sirvió además para rendir homenaje a la actriz Verónica Forqué, quien recibió el Premio Luis Ciges. Amigos y compañeros de la actriz, como Paco R. Baños, Isabel Ordaz y Miguel Rellán, algunos de ellos con un vídeo, participaron en la gala.