Dan Baird & Homemade Sin y The Stems, los próximos conciertos de Serpiente Negra

Serpiente Negra es a día de hoy probablemente el programa más singular y personal que tiene la cultura en Granada. Y tras un inicio de la temporada con propuestas musicales como Mike Sánchez, The Cynics, Minami Deutsch y Datura 4 salpicadas con sesiones de cine en La Variable de la mano del ciclo paralelo de Lunes de Vendetta, el otoño se pondrá aún más rockero con las futuras visitas a Granada del californiano Dan Baird acompañado de su banda Homemade Sins y de los australianos The Stems.

Estos dos conciertos que acogerá la sala Planta Baja, el de Dan Baird & Homemade Sin el próximo 7 de noviembre y el de The Stems el lunes 2 de diciembre, son las citas que tiene preparadas Serpiente Negra tras el esperado show de The 5.6.7.8’s este jueves.

Con Dan Baird la ecuación está clara, rock de raíces. Este músico fue el cantante, guitarrista y compositor principal de The Georgia Satellites, una importante banda nacida en los 80. Llegará a Granada tras un parón después de superar una grave enfermedad en formato cuarteto acompañado de veteranos y reputados músicos bajo el nombre de Homemade Sin.

Por su parte, The Stems es una histórica banda australiana de garage y power pop que celebrará el 30 aniversario dede su clásico álbum de debut At First Sight Violets are Blue.