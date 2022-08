Dani Llamas: "Tengo dos profesiones y aún no he podido comprarme una casa"

Dani Llamas -compositor y cantante de G.A.S DRUMMERS- llega con su banda para presentar en directo 'A fuego', el nuevo trabajo y (pen)última "genialidad del artista jerezano muy ligado a Granada". Un "soberbio" LP en el que rondeñas, polos, bamberas, soleás, tarantos, tangos, bulerías, sevillanas, marianas y seguiriyas se reinventan y revisten con el espíritu rockero de este músico incombustible, dando lugar a un total de 12 cortes sin desperdicio.

Dani Llamas ha pasado del punk-rock cantado en inglés al folk y ahora al pop con tintes flamencos en castellano ¿Cómo ha sido ese proceso?

Es un proceso natural donde uno se va dejando llevar por lo que más le apasiona. La música entra dentro de tu persona y la va moldeando al ritmo de los tiempos que te tocan vivir y de la manera que tú vas sintiendo el mundo. En mi caso, me marca emigrar fuera de Andalucía para echar de menos la música que se escuchaba en mi casa de pequeño.

Su personaje es músico, activista, combativo y muy rojo. ¿Dani Llamas persona es tan real o es difícil compaginar con la vida diaria?

Soy una persona bastante sencilla. Tengo dos profesiones, una haciendo canciones y tocándolas, y otra produciendo y grabando documentales y películas. Voy tirando con las dos y aún no he podido comprarme una casa. Vivo de alquiler y tengo dos hijas y una pareja desde hace más de 20 años. Además de todo esto, desde que tengo uso de razón me interesaron las cuestiones sociales y políticas, y desde hace unos 10 años, además, pasé a comprometerme con una causa política de izquierdas militando en un partido político y un movimiento social y siendo también afiliado a un sindicato. Nada complejo y algo que todavía hace mucha gente. Uno se compromete en la medida de lo que puede, y le deja la vida. Pero lo importante es nunca tener miedo a posicionarte en el mundo.

¿Cómo entró el flamenco en su vida? Siendo de Jerez seguro que se lo ponían casi en la cuna, ¿no?

En mi barrio, Santiago, y en mi familia, el flamenco y la copla eran el pan de cada día. Mi madre es muy muy muy pero que muy fan de la copla, y canturrea en voz baja la mar de bien. Mi abuelo era amigo personal de muchos de los grandes del flamenco de mi tierra y era un gran aficionado. De él y de mi tío he heredado algo que, sin ser una vivienda, tiene un valor simbólico enorme: una preciosa colección de discos de flamenco.

Primero 'La verdad', ahora 'A fuego', ambos en el sello de Granada WPR, ¿Qué le une a esta ciudad?

Ufff, para mí Granada es casa, también. Mi hermano se vino aquí a estudiar y veníamos mucho. La ruta por Antequera se me quedó grabada siempre en mi memoria. Y Granada, con ese halo misterioso que siempre me embaucó. Después, además, fue la ciudad donde mi grupo GAS Drummers grabó sus dos primeros discos. Nuestros hermanos mayores en todo esto y de quien aprendimos todo fueron Novi, Javi y Rafa PPM. Conocemos a casi todos los músicos de Granada desde aquel lejano 1998, todos pasaban por el estudio de Javi o el bar de Novi, La Pompa. Antonio Arias, Lapido, Erik, Jota…

Ambos trabajos ponen voz a un tiempo muy difícil que tuvieron que vivir nuestros abuelos y nuestros padres. ¿Crees que nos hemos ido olvidando de nuestras raíces?

No creo que cualquier tiempo pasado fuera peor. El nuestro, aún con tantas cosas que tenemos, tiene sus complicaciones. Sin embargo, hay muchas canciones que hago que se enfocan en la recuperación de nuestra propia memoria como pueblo. Muchos problemas del presente derivan de heridas del pasado, mucho de lo que ahora ya no somos sí que lo llegamos a ser no hace tanto. Investigar el pasado, escribir sobre él es una manera de preocuparse por nuestro futuro.

G.A.S Drummers y Dani LLamas son propuestas muy diferentes, ¿con cual se siente más yo?

Las dos son parte indisociable de mí. De hecho, en las dos funciono casi con las mismas personas a mi alrededor, porque al final, para mí, la profesión se hace en familia. GAS Drummers es un grupo de amigos que siempre estará dispuesto para tocar rock y punk y derrochar energía sobre el escenario, lo que hago yo tiene, puede ser, otra sonoridad y otros artilugios estéticos, aunque en el fondo, si te das cuenta, no son propuestas tan distintas.

Por último, ¿Qué recomendaría a alguien para subir a verle a la montaña?

Pues chicles para la subida, por si se marean con las curvas. También algo de abrigo, que El Veleta siempre hace que refresque. Y que se traigan las ganas de ver, y sobre todo de escuchar.