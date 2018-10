La lente díptica de Díaz Burgosdos planos de un mismo diosAlicia Giménez Barlett, premio Granada Noir

Juan Manuel Díaz Burgos es fotógrafo y de no haberlo sido, "habría sido fotógrafo". Sin más. Ganó el premio Bartolomé Ros 2017 a la mejor trayectoria profesional española en fotografía de PHotoespaña, mismo galardón que recogieron años atrás Chema Conesa y J. M. Castro Prieto, con quien comparte el hall of fame en Granada Eclipsa, el ciclo de fotografía que ha conseguido repartir por toda la ciudad exposiciones tanto de artistas amateurs como profesionales.

Díaz Burgos conoce bien esta ciudad, precisamente en la sala Gran Capitán inauguró un trabajo sobre las pasiones -no las religiosas, con las que llega esta vez- sino las humanas, las de la carne y el sudor. Se tituló Deseo. Fue un trabajo hecho en La Habana, que le sirvió "como pretexto" pero también como escaparate. El cartagenero lo explica: "Entendía que no había otra ciudad donde el tema de las relaciones amorosas se demostrara con mayor intensidad".

"Usan a los chicos que salen de las escuelas como moneda de cambio, un perfil clónico"La entrega del galardón sirvió ayer como acto de clausura de esta cuarta edición del festival

Siempre con la miel de Latinoamérica en los labios, de la que se considera "un obseso" y encima de la cual cabalga la mayor parte de su obra. "Siempre digo que mi mujer sabe que de perderme en alguna ocasión sabría dónde buscarme".

Dios iberoamericano, con el que expone ahora en Granada, es un trabajo que se dilató durante 29 años en su subconsciente. Él se tiene, más que por artista -aunque a esa parte se llegará unos párrafos más adelante- como un documentalista del humano y de todas sus vivencias. Pero con eso no basta, ha de existir un filtro y un sentido. "Esa es una de las cosas que hay que enseñar a buscar a un fotógrafo, está muy bien tirar fotos a vuelapluma pero al final te das cuenta que eso vale para poco". Son palabras de un hombre que no esconde su lengua crítica y que, sobre todo, tiene la lente muy bien ajustada: "No sé escribir, pero intento contar mis historias con luces".

Dios iberoamericanoestá formado a golpes blancos y negros -él es de los que piensa que el color en la fotografía distrae- que entintan dípticos a los que dio forma casi de casualidad: ordenando un archivo extenso con fotografías de temática litúrgica- religiosa tomadas tanto en Latinoamérica como en España. "Un día vinieron las musas" y encontró cómo dar sentido general a todas esas instantáneas.

Abordó así su 'relación' con la religiosidad desde un prisma comparativo, antropológico y, sobre todo, desde la altura de quien entiende que el mundo de las creencias ha cambiado tanto como quien lo habita.

Con dos carpetas en su ordenador, una llamada España y la otra Latinoamérica, se dio cuenta de que tenía que nacer ese "canto a la interculturalidad" en la que se muestra un Dios -Jesús o Changó- y unas mismas costumbres desde humanidades distintas.

Así, en la exposición se puede ver cómo unos señores bajan un Cristo en Cartagena, Murcia y otra al lado, una fotografía hecha en una pequeña aldea de Perú de unos quechua bajando a su Cristo para pasearlo por el pueblo.

En este punto de su carrera lo que sigue encendiendo su cámara es la piel humana. Para él la fuente inagotable es la vida y "para fotografiarla hay que buscarla y hay que trabajárselo".

Cuarenta años trabajando en la enseñanza es lo que le ha dado la libertad para poder hacer la fotografía que le ha "dado la gana" y para este hombre que dedicaba sus vacaciones en viajar a Sudamérica huye de entrar en las discusiones sobre qué es o no arte en la fotografía. "Una vez me dijo uno: ¿tú qué te sientes artista o fotógrafo?. Yo me siento fotógrafo, lo de artista me importa poco", sentencia disparando hacia aquellos que dictaminan quién es quién.

En un mundo en el que cualquiera que tenga una cámara réflex se denomina fotógrafo brota la pregunta de si eso es democracia digital o falta de criterio. Díaz Burgos se decanta por la segunda opción, "sobre todo, desgraciadamente, para los chavales que están saliendo de la escuela donde se les está manipulando y no se les enseña la historia de la fotografía". El fotógrafo afina el tiro y dice que se están creando sedes y artistas de usar y tirar. De alguna manera se sacan de las escuelas a artistas que exponen en las mejores salas -casi siempre para hacerlo en colectivo- y al cabo de los tres años el nombre ha circulado demasiado y se olvida para abrir el cepo para otros más jóvenes y más modernos. La teoría del Kleenex.

Este murciano aboga por la carrera de fondo, sobre todo en lo que toca a su forma de trabajar, y reitera su postura pese a que sabe que eso que dice levanta ampollas. "No me puedo creer que todos los chicos que salen de las universidades, todos, nacen con el mismo perfil clónico: hacer reportajes de tema humano relacionado con fotoperiodismo". Es un hombre drástico reconocido que apuesta por la fotografía pura -es amante de la técnica analógica- y sobre todo por el conocimiento de ésta, de su historia y sobre todo de su gama de posibilidades.

El festival de género negro Granada Noir hizo entrega ayer de la cuarta edición de su premio a la escritora Alicia Giménez Bartlett, un reconocimiento por renovar y ofrecer una visión feminista de este tipo de literatura a través de Petra Delicado, su mítico personaje traducido a 16 idiomas.

Y es que la novela negra de este país se escribe en femenino y responde a esos dos nombres, los de del tándem Delicado y Barlett. La escritora que tiene como alter ego a Petra, la incansable, es una de las primeras espadas del género criminal español.

La escritora que ya atesora en sus estanterías los prestigiosos premios Planeta y Nadal recibió ayer el de Granada Noir, entrega que ha servido para cerrar el festival.

La cuarta edición del ciclo ha contado con un programa comprometido con el fotoperiodismo, que ha reivindicado el cine español y ha combinado películas en versión original y trasnoches con talleres y encuentros con expertos.

La diputada de Cultura, Fátima Gómez, hizo entrega del galardón a Giménez Bartlett en reconocimiento a una sólida y fructífera trayectoria literaria muy vinculada al género negro y policial, según detalló en un comunicado la organización del festival.

Gómez destacó la brillantez de la obra de la autora galardonada y la importancia de su personaje de cabecera, Petra Delicado, protagonista de obras traducidas a 16 idiomas.

Los directores de Granada Noir, Gustavo Gómez y Jesús Lens, recalcaron que Petra Delicado es un personaje clave en la historia del género negro español, una inspectora de policía, una mujer fuerte, inteligente e independiente en contraste con su apellido.

La premiada mantuvo ayer un encuentro con lectores en el que analizó su trayectoria literaria e hizo un completo repaso a los veinte años de Petra Delicado, pero también a otras de sus obras como Hombres desnudos, Premio Planeta en 2015, o Donde nadie te encuentre, Premio Nadal en 2011.

Giménez Bartlett estudió Filología Inglesa en la Universidad de Valencia, se doctoró en Literatura Española por la de Barcelona y ha publicado unos 25 títulos desde que se estrenó en 1984 con Exit.

Con Petra Delicado la literata ha colaborado en la dura tarea de romper con el machismo habitual del género negro y convertirse en pionera. La homenajeada publicó el año pasado Mi querido asesino en serie, la última entrega por el momento de la serie de una Petra Delicado que le ha reportado innumerables premios y reconocimientos, en España y en el extranjero.

Giménez Bartlett se suma al escritor Juan Madrid, al director Enrique Urbizu y al guionista, escritor y cineasta Agustín Díaz Yanes, con los que comparte el galardón de este festival a una carrera vinculada al género negro en cualquiera de sus facetas.

Desde hoy, Granada Noir comienza su "extensión" con la colaboración de la Diputación de Granada y ofrece su programación en Pinos Puente, Zagra, Guadahortuna y Monachil, que podrán ver el documental Chicas nuevas 24 horas y conversar con su autora, Mabel Lozano, sobre la trata de mujeres.