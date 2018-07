"Dirigir un festival no es distinto a estar tocando en el escenario"

Chano Domínguez (Cádiz, 1960) posee una virtuosa capacidad de aunar la sutileza del jazz y la fuerza del flamenco, además de otorgar una estética jazzística a temas populares españoles. Para Fernando Trueba es "quien ha situado a España en la historia del jazz".

Y sin lugar a dudas, es el músico de jazz español con más reconocimiento a nivel internacional y uno de los más queridos en los festivales de este género de Almuñécar y Granada.

Estoy interesado en todo tipo de estilos musicales, siempre y cuando sean buenos e interesantes para mí"

A lo largo de su carrera, el pianista gaditano ha trabajado con una amplia gama de artistas como Enrique Morente, Jorge Pardo, Carles Benavent, Paco de Lucía, Martirio, Joe Lovano, Herbie Hancock y con la Orquesta de Jazz del Lincoln Center de Wynton Marsalis.

Cuenta con más de una veintena de trabajos discográficos y ha sido nominado a los premios Grammy por su trabajo Flamenco Sketches (Blue Note, 2011) y por Bendito (2016). Chano, uno de los músicos más queridos por los espectadores del festival, recibe este año la Medalla de Oro de Jazz en la Costa, donde actuará esta noche junto al cuarteto Paolo Fresu, formado por el propio Paolo (trompeta y fiscorno), Bebo Ferra (guitarra), Paolino Dalla Porta (contrabajo) y Stefano Bagnoli (batería).

-Su producción es inmensa, no para ¿Se considera una persona hiperactiva?

-(Risas) Sí, soy hiperactivo porque me gusta sobre todo inventar algo desde la nada. Escribir un libro, una pieza, un programa de festivales o programar un día con 120 conciertos en 20 etapas con 600 músicos en el centro del terremoto de Aquila me encanta. Creo que no podemos ser sólo constructores de música cuando está profundamente relacionada con la vida, nuestra imaginación y nuestra sed de conocimiento. En este sentido, ser artista es una responsabilidad importante. Contra nosotros y contra otros.

-¿Todavía tiene a Miles Davis o Chet Baker entre sus santos, o ya ha ascendido a alguno más a su altar?

-(Risas) Me gustan mucho, por supuesto, porque fueron mis primeros maestros durante varias décadas, los sigo viendo con una increíble modernidad. Sobre todo a Miles Davis por su visión y su proyecto, la relación tan cercana y muy libre que tenía con sus músicos, la complicidad que les permitía unirse a él cuando comenzaba a tocar sin programa alguno. Chet, en cambio, es poesía. Estamos construyendo una gira teatral sobre él que revolucionará todos los teatros italianos ...

-¿La técnica tiene que estar siempre al servicio de la imaginación?

-La técnica es la que está al servicio de nosotros mismos.

-Como organizador de festivales ¿cuáles son sus criterios?

-Encontrar un equilibrio entre mis pasiones y lo que podrían ser las del público. Sin embargo, siempre trato de programar e incluso cosas nuevas que nunca escuché. Además, nuestro festival sardo (Berchidda / Time in Jazz) siempre ha tenido una particularidad: diseñar el programa es como componer una pieza de música donde toda la pieza crea una gran sinfonía. Digamos que dirigir un festival no es, desde un punto de vista musical, diferente de estar en un escenario tocando.

-Con Uri Caine el repertorio fue muy ecléctico. Con Chano y su banda, ¿cómo será?

-Igualmente ecléctico. Con la diferencia de que con Chano trabajaremos en particular en canciones italianas y latinoamericanas sin descuidar los estándares.

-El último disco de Alice cuenta con su presencia. ¿Está interesado en la música pop?

-Estoy interesado en toda la música, siempre y cuando sea buena e interesante para mí.

-Alice y Battiato han trabajado juntos mucho. Él aceptó un trabajo cultural oficial. ¿Cree que los músicos deberían involucrarse en política cultural?

-El problema no es involucrarse. Esto significaría permanecer fuera de la construcción de la realidad hasta que alguien te pida que te unas a ella. Simplemente necesitamos estar allí con las herramientas que tenemos, y también en nuestra vida diaria con las pequeñas cosas. Esta es la responsabilidad de todos, no solo de los artistas, que tenemos un arma más, el de la de la popularidad y el poder comunicativo de nuestro lenguaje.