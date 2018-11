Eliane Elias, la elegancia del jazz latino

Eliane Elias posee una increíble habilidad para mezclar la complejidad y espontaneidad del jazz moderno con los suaves ritmos de la música brasileña y, aunque es considerada como una de las mejores intérpretes de los temas del Antonio Carlos Jobim, sus increíbles homenajes a Bill Evans o a Chet Baker le han valido numerosos galardones. Cuatro discos de Oro, ocho Grammys y Nominaciones, galardones como Mejor Álbum de Jazz Vocal en Japón, muchos de sus veintiséis álbumes (de los que ha vendido dos millones de copias) han ocupado los primeros puestos en las más prestigiosas listas de radio, y medios como The Guardian, The London Times o The Chicago Tribune le han otorgado cinco estrellas en sus más recientes trabajos. Todo ello avala la afirmación por la crítica de que Eliane ocupa un lugar destacado en el panteón de los gigantes del jazz.

Natural de Sao Paulo, con doce años ya interpretaba obras de Art Tatum y Bill Evans, y con diecisiete, se convirtió en la pianista de Vinicious de Morais a quien acompañaría hasta sus últimos días. Cuando se traslada a Nueva York es invitada a ser miembro del grupo Steps Ahead y no solo forma parte de la banda, sino que se casa con uno de sus integrantes: Randy Brecker (quien también viene al Festival de Jazz de Granada).

En 1986 inicia su carrera en solitario compaginando su tarea como profesora de piano en el Lincoln Center de Nueva York y como miembro de la Asociación de Educadores de Jazz. La excelente técnica, un gran dominio del teclado y un exquisito virtuosismo e introspección, que hace recordar ligeramente a Keith Jarret, le hace colaborar con grandes maestros como Herbie Hancock, con quien graba el álbum Solos and Duets, (1994).

Fernando Trueba la invita a participar en Calle 54 (2000), el documental que el cineasta dedicó a los mejores jazzistas latinos del momento, donde la interpretación de su preciosa Samba Triste le valió numerosas alabanzas de la crítica. Ese mismo año, Impulsive consigue la Nominación a los Grammys como Best Latin Jazz Album y unos años mas tarde, What about the Heart recibe Nominación al Grammy Latino. La admiración de Eliane por Chet Baker, culmina con un particular homenaje con I Thought About You, el disco ocupa enseguida los Números Uno de Amazon, iTunes de Estados Unidos, Francia o Brasil, entre otros muchos países.

En 2015, Made in Brazil recibe entre múltiples premios, varios Grammys y dos años más tarde, Dance of the Time (2017) gana el Grammy latino como Best Latin Jazz Album y como Best Engineered Album.

Eliane presenta en primicia y en el Festival de Jazz de Granada, su nuevo disco El hombre de la Mancha, acompañada del afamado contrabajista, Marc Johnson que formó parte del trío de Bill Evans hasta el fin del pianista. El álbum, basado en el legendario musical de Broadway de 1960, contiene interpretaciones personales de canciones de Match Leigh, y es ya número 1 en la lista de Billboard.