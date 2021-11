Ernesto Aurignac: "Charlie Parker es un genio al nivel de Mozart, Einstein o Maradona"

El saxofonista malagueño Ernesto Aurignac presenta en Granada su particular homenaje a Charlie Parker, de quien en 2020 se cumplieron 100 años de su nacimiento. Volcado en su faceta compositiva, ha sido recientemente finalista del Concurso de la Academia Clásica de Viena. Más cerca de nosotros, a partir de este curso es el nuevo director artístico de la Banda Municipal de Las Gabias

–La pandemia ha sido una auténtica desgracia para todos los músicos y artistas en general. Sin embargo, usted no ha perdido el tiempo y le ha servido para trabajar en la “sombra” componiendo. De hecho ha sido recientemente finalista del Concurso de la Academia Clásica de Viena.

–Hace años que me dedico principalmente a la composición. Desgraciadamente ser tan conocido como saxofonista de jazz creo que está influyendo en que no se descubra tanto mi trabajo compositivo. Es en la composición donde encuentro mi sonido. Hace poco tomé la decisión de empezar a presentarme a concursos de composición, con la idea de que poco a poco, y con suerte, se reconozca mi música y tenga la oportunidad de compartirla con todo el mundo. Desde entonces he ganado unos cuantos concursos internacionales de composición y he llegado a la final de otros cuantos que espero aún la resolución. Entrar en el circuito como compositor orquestal no es fácil y mucho menos siendo tan popular como músico de jazz. Yo sigo componiendo y almacenando música, para el día que se interesen en mis creaciones y me den la oportunidad

–El año pasado no pudo estar en el festival de Granada pero este por fin presenta su homenaje a Charlie Parker, ¿qué representa este músico para usted?, ¿cuál es el legado de Parker?

–Charlie Parker es un creador y un genio al nivel de Mozart, Albert Einstein, Igor Stravinsky o Diego Armando Maradona. Parker codificó el lenguaje de jazz de una forma que hizo evolucionarlo, creando un antes y un después desde su aparición. Influenció e influencia a todos los músicos de jazz de la historia. Incluso al que hoy día suena más moderno y menos parkeriano. Él encontró la llave maestra para abrir la puerta que educaría a los músicos de jazz de su generación y a los venideros.

–Ha tocado en diferente tipos de formatos, en trío (MAP), en cuarteto, quinteto y acompañando a una orquesta o banda de música, ¿en que formato se encuentras más cómodo?

–En todos los que esté rodeado de buenos músicos, buenas personas y buena energía. Independientemente del formato.

–Hablando de Granada, acaba de ser nombrado director artístico de la Banda Municipal de Música Las Gabias, ¿cuales son sus planes para esta nueva aventura musical granadina?

–Así es, la Escuela Municipal de Música y Danza Las Gabias, junto a su director coordinador técnico musical D. Juan Manuel Pamblanco, me nombraron director artístico de la Banda Municipal de Las Gabias. Es un proyecto que me ilusiona muchísimo. Yo me formé como músico y como persona en una banda de música. Me inculcaron muchos valores como el trabajo, el esfuerzo, la lucha, la constancia y la pasión por los sonidos y por la música. Siento que tengo esta misma misión que transmitir hoy día, a través de mi experiencia vital y musical. Es un proyecto de presente y de futuro. Lo primero que tengo en mente es inculcar y transmitir estos valores a la familia que formamos la Banda, trabajando la música desde mi perspectiva y formas de trabajo. Espero con el tiempo que seamos una referencia única en el mundo educativo y musical; llevando el nombre de Las Gabias y de Granada por todos los rincones culturales de nuestro país.

–¿Por que le atraen tanto la bandas de música, formación para la que también ha compuesto el concierto The music of the Future?

–La formación de Banda de Música o Banda Sinfónica es una de las instrumentaciones más mágicas y emocionantes que existen. Si con un cuarteto de jazz se puede general un sonido increíble imagínate con 60 instrumentos de viento y percusión. Las texturas que se pueden crear son infinitas. Hay mucho lenguaje impresionante escrito expresamente para esta formación, y mucho lenguaje nuevo aún por escribir.

–Estamos viviendo la aparición de una cantidad importante de músicos de jazz en España.Usted además tiene una faceta didáctica y está en contacto con jóvenes músicos. ¿Cómo ve el futuro del jazz en nuestro país

–El nivel del jazz en España ahora mismo es altísimo, es un conglomerado de generaciones “jazzeras” brutales. Intuyo que en el futuro podría ser incluso mejor. Lo que no veo a la altura, generalmente, es a las altas instancias, que no ayudan mucho a las instituciones que apoyan el jazz, ni a la mayoría de los festivales, ni a las asociaciones, ni al mundo cultural jazzístico en general que abastece a esta música y a los músicos de jazz en España.