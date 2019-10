El Festival de Jazz de Granada rendirá homenaje a Celia Mur en su 40 aniversario

El mundo del jazz aún llora la muerte de Celia Mur. La cantante, compositora y profesora granadina fallecía el pasado 30 de agosto a causa de una grave enfermedad contra la que llevaba luchando varios años. El Festival de Jazz de Granada, muy vinculado a la carrera de Mur, rendirá homenaje a la artista en su 40 aniversario. Considerada una de las primeras vocalista de jazz en España, la artista recibirá la Granada del festival a título póstumo y un concierto en su honor.

El programa central de esta cita musical se desarrollará del uno al nueve de noviembre y contará con figuras de la talla de Lizz Wright, Charles Mc Pherson y Fred Hersch, que actuarán en el Isabel la Católica y el Centro Lorca. El Festival llevará además sus diferentes ritmos a otros puntos de la ciudad con las actividades En Paralelo previstas para todo el mes de noviembre para celebrar el 40 aniversario del Festival, que estrena como reconocimiento el Premio al Prestigio Turístico 2019.

El programa central arrancará la arquitectura pianística, intimista, poética y exquisitamente intelectual de Fred Hersch, que con una carrera de más de tres décadas y 40 grabaciones, ha recibido incontables premios como al de mejor grupo Jazz por DownBeat Critics Poll.

El Festival rendirá un merecido homenaje a Celia Mur y lo hará por partida doble con concierto liderado por el guitarrista y director de la Big Band de Granada Kiko Aguado y que contará con la participación de un numeroso grupo de cantantes y músicos que compartieron con ella escenario y grabaciones, y con la concesión, a título póstumo, de la Granada del Festival de Jazz.

Mur inició su carrera como vocalista en la Blues Band de Granada y en la Granada Big Band hace más de 25 años. Allí conoció al entonces director, Kiko Aguado. "Hicimos un casting y se presentaron cuatro cantantes. Ella destacaba por encima de todas junto a María Romero. Tenía una voz preciosa, súper limpia y delicada. Tenía un swing y un talento inigualable", recordó el guitarrista pontevedrés afincado en la ciudad.

Un imprescindible de la banda de Charles Mingus

El programa incluye además la actuación del músico israelí Eli Degibri, considerado uno de los intérpretes más audaces de la nueva generación jazzística, y el saxofonista Charles McPherson, un imprescindible de la banda del gran Charles Mingus.

Lizz Wright llegará a Granada con la sensualidad de su voz, su particular elegancia en mezclar soul, gospel y jazz y su más reciente álbum, Grace, y será la encargada de dar el relevo a Anthony Strong, pianista que llega con Me and my radio.

Junto al programa central, el Festival ofrece debates y conferencias , jam sessions y cerca de medio centenar de conciertos en paralelo con programas como Es tiempo de Jazz o UniversiJazz.