El Festival de Jóvenes Realizadores muestra el trabajo fotográfico de Paco Poyato

El Festival de Jóvenes Realizadores (FJR) inauguró esta semana la exposición Wish you were here del fotógrafo Paco Poyato (Madrid, 1978), organizada junto al área de Cultura y Educación de la Diputación y que alberga el Palacio de los Condes de Gabia. La mirada del artista pone de manifiesto la relevancia del entretenimiento en la sociedad contemporánea y lo hace con un trabajo fotográfico con carácter de ensayo visual que, a través de imágenes tomadas en festivales de música, verbaliza un relato generacional con un lenguaje expresivo propio.

En este retrato generacional, la mirada de Poyato se encuentra y dialoga con la de otros fotógrafos trazando así una genealogía del ocio y la juventud en dos direcciones casi antagónicas. Por una parte, podemos rastrear el peso de sus gestos en el fotógrafo británico Paul Graham, que en su trabajo End of an age (1999) buscaba estas mismas miradas perdidas de los jóvenes en los pubs ingleses, a veces entre el humo del tabaco, otras bañadas con las luces del espectáculo, para retratar el salto al vacío que supone pasar de una adolescencia indulgente a las responsabilidades de la edad adulta.

Si en las miradas perdidas de Graham se atisbaba todo el peso de lo que implica hacerse mayor, las de Poyato, veinte años después, nos confrontan con una generación que no puede, pero quizá tampoco quiere salir de esa burbuja de Peter Pan. Por otra parte, su estética y, sobre todo, los motivos en los que se fija beben directamente del estilo que Martin Parr practica hacia la cultura de masas: desde el flash y la saturación cromática hasta la capacidad de lograr una distancia crítica a través de un cucurucho de patatas fritas o un poco de kétchup derramado por los dedos.

Wish you were here atrapa todo lo que precisamente escapa a la fotografía (sonidos, olores, calores y magias) y lo hace porque las fotos no funcionan solas: se articulan en parpadeos. Crean ritmos tan visuales como musicales. Y en esta estructura de pausas y acentos se trascienden a sí mismas y nos llevan a otro lugar. Por eso, más bien, podrían ser un wish I was there.

Francisco Baena, director del Centro José Guerrero de la Diputación de Granada, dio la bienvenida agradeciendo la presencia de los asistentes y al equipo del Festival Jóvenes Realizadores. Su director, Antonio Miguel Arenas, explicó cómo el festival se relaciona con la fotografía de distinta manera. Desde su afán por constituir una identidad visual propia a través de las imágenes de Carlos Aguilera, presentes en el cartel desde hace tres ediciones, hasta la idea de esta exposición, que dialoga con la juventud con un sentido estético y una mirada crítica que continúa en la programación del festival, que se celebrará del 22 al 29 de octubre.



Por su parte, Paco Poyato, agradeció la oportunidad ofrecida por el festival para vincularse al mundo del cine. Explicó, además, su visión del mundo del entretenimiento, que actualmente, desde su punto de vista, se ve ligado al deseo de distracción y evasión de quienes forman parte él, en contraposición con la visión del entretenimiento como herramienta con capacidad de fomentar la reflexión y el pensamiento crítico.

La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 5 de noviembre, con entrada libre en el horario habitual. Las entradas y abonos del festival están a la venta en redentradas.com y en la taquilla del Teatro Isabel la Católica.