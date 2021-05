“Los cuatro colores principales marcan la estructura del concierto”

La música callada es la propuesta que firman Rocío Morales y José Ubago, más conocido como José Bonaparte, y que llegará este sábado a la Casa Natal de Federico García Lorca en Valderrubio. La cita será doble: a las 19:00 y a las 20:30. Se trata de un espectáculo tan original como transversal, pues contará con teclados y sintetizadores, guitarra eléctrica, española, batería, coro y, sobre todo, las voces de estos dos artistas. Además los textos serán en parte propios del artista granadino y de otra insigne granadina, Elena Martín Vivaldi, de quien se recrearán cuatro preciosos poemas: Azul, Amarillo, Verde y Rojo.

Y paralelamente el texto que vaya cantando el coro o el cantante, se irá signando por expertas en lenguaje de signos y también se traducirá a braille lo que va transcurriendo. Se trata de iniciativa generosa y comprometida que nos habla de un nuevo acercamiento entre géneros que se fragua en nuestra ciudad, rock, indie, música académica y sobre todo mucha inspiración popular. Sobre el entorno, solo una palabra, inmejorable.

–¿Dónde surge la idea y cómo ha sido el proceso creativo?

–[José Ubago]La idea surge del deseo de hacer algo con Jorge Rodríguez Morata y el Coro de Cámara de Granada. Con esa intención y después de unas conversaciones con el director, empecé a musicar para coro a cuatro voces un poema de Elena Martín Vivaldi que habla de los colores: La Música Callada, y de ahí fue surgiendo todo. De alguna forma relaciono la sencillez y sensibilidad de su poesía con el concepto de arte popular más afín a mi estilo.–[Rocío Morales] La composición musical es de José. Mi aportación, además de tocar la flauta y hacer coros, ha tenido que ver con el concepto del espectáculo. Siguiendo la línea de nuestra asociación, queríamos hacer un proyecto inclusivo y que pudiera llegar a ciertos colectivos que en bastantes ocasiones tienen menos facilidad para poder disfrutar de eventos culturales por distintas circunstancias. El espacio escénico que hemos elegido para el estreno, la Casa- Museo García Lorca en Valderrubio, nos parece un sitio muy especial que también aporta un plus y termina de completar nuestra propuesta. Partíamos ya de la idea de relacionar el color con la música y junto a nuestra amiga Olalla Luque de Kaleidoscope Access, fuimos dándole forma y pensando toda la parte de accesibilidad y la multisensorialidad.

“Queríamos hacer un proyecto inclusivo para llegar a ciertos colectivos que tienen menos facilidades”

–A falta de estrenarlo, ¿qué les ha sorprendido en la gestación del mismo?

–[J. U.] Ha sido un proceso creativo muy interesante y por otra parte un trabajo de organización muy largo, en el que había que poner de acuerdo a mucha gente. La verdad es que todo el mundo se ha mostrado con mucha ilusión y ganas de sacarlo adelante. El trabajo de Rocío del Colectivo Lapislázuli, y de Celia y Cristina en la parte escénica traduciendo el poema y las letras de mis canciones a lengua de signos, ha sido excepcional. Por otra parte, Olalla también ha hecho un trabajo brillante con todo lo relacionado con la audio descripción para ciegos o personas con poca visibilidad. El coro que dirige Jorge suena muy bien y esperamos que todo salga como queremos el día del estreno.

–El concierto consta de intérpretes de signos, braille, multisensorial... ¿Es totalmente inclusivo?

–[R. M] Aún se podría hacer mucho más en términos de inclusión y de accesibilidad, pero hemos intentado dentro de las posibilidades que tenemos abarcar lo máximo posible. Una idea nos iba llevando a la otra y así, poco a poco ha ido desarrollándose todo el espectáculo.

–¿Cuáles son sus fuentes de inspiración y por qué?

–[J. U] Las partes puramente corales del concierto están inspiradas en una adaptación de la música impresionista del XIX y principios del XX. Algunos colores tienen sonoridades más clásicas y otros derivadas de la música popular. Las canciones que iremos intercalando son una visión personal del concepto de música anónima y popular contemporánea.

–Sintetizadores, teclados, flauta, coro, poesía... ¿Dónde estamos?

–[J. U. ]Es un espectáculo de carácter conceptual. Los cuatro colores principales marcan la estructura del concierto en el que coexisten las canciones, las intervenciones del coro e incluso algunas piezas electrónicas e instrumentales. La traducción a lenguaje de signos aporta mucho a nivel visual e incluso teatral. Es muy emocionante sentir cómo los gestos de Cristina y Celia le dan vida al poema junto con la música. Por otra parte, los músicos que me acompañan no pueden ser mejores: Luis Miguel Jiménez a la batería; Edu Espín Pacheco a la guitarra; Manolo Solier a los teclados y Rocío a la flauta. Yo cantaré y tocaré la guitarra y el piano.–[Rocío] Y no nos olvidemos el entorno tan especial! Tenemos que agradecer a la Diputación de Granada el apoyo y al Ayuntamiento de Valderrubio, la cesión de este espacio. Llevar un espectáculo de estas características a un pequeño pueblo de la Vega de Granada también tiene que ver con nuestra idea de realizar proyectos culturales en espacios poco habituales o que puedan tener encanto por sí mismos.

–Después de esta propuesta, ¿hacia dónde se dirigen?

–[J. U] Me gustaría grabar un disco en mi nuevo estudio. Actualmente está en construcción y para ello estoy contando con la ayuda de José Antonio Sánchez de Producciones Peligrosas y Fito de Son de Nadie. También queremos hacer nuevos proyectos con Bumbac Music.–[R. M.] Últimamente se nos están ocurriendo muchas cosas que esperamos poder desarrollar pronto, tenemos varias ideas en mente que nos gustaría llevar a cabo. La plataforma y el estudio nos dan mucha libertad.