El Festival TIF Granada se despide este fin de semana

El Festival de Otoño de Artes Escénicas para la Infancia y la Familia (TIF Granada) despide este fin de semana su séptima edición con teatro gestual, magia y música. Desde el 28 de octubre hasta este domingo 4 de diciembre diversos espacios escénicos de la ciudad de Granada han acogido diferentes tipos de obras dirigidas a generar entretenimiento, admiración, sorpresa, dudas, encuentros y aprendizaje y también hacer pensar a los más pequeños. Con un programa definido y marcado por la calidad de las compañías y obras participantes, muchas de ellas premios nacionales y con la colaboración del Circuito Audaces, las últimas dos funciones las protagonizan dos obras que propician a que las artes escénicas se puedan disfrutar en familia. El sábado se repetirá la fórmula mágica con Un trocito de luna, a las 18:00 horas. Y el domingo 4 de diciembre a las 12:00 horas llegará el turno de Monocromo.

'Un trocito de luna'

La compañía A la sombrita presenta el sábado 3 de diciembre a las 18:00 horas en el Teatro Isabel La Católica una obra muy especial para pequeños de más de dos años. Un trocito de Luna es una adaptación del cuento de Michael Grejniec ¿A qué sabe la luna? Título original Wie schmeckt der Mond. Dirigido e interpretado por José-Diego Ramírez, con la corrección dramática de Alberto Alfaro, el asesoramiento pedagógico de Arantxa Richarte, los diseños de Juan Pedro Riego y la producción ejecutiva de Luz Riego.

La obra parte de una premisa: ¿quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la luna? Ese fue el deseo de los animales de este cuento, probar un trocito pero, por más que se estiraban, no eran capaces de tocarla. Por eso esta es la historia de deseos que parecen –a primera vista- inalcanzables, como la luna, pero que consiguen hacerse realidad gracias a la colaboración. Una ayuda mutua de la que son partícipes los más variados animales. A medio camino entre la fábula y la leyenda, este relato le ofrece una poética moraleja que habla de generosidad, solidaridad y sueños compartidos.

A la sombrita han realizado siete producciones propias, así como varias colaboraciones en otras compañías, abarcando todas las técnicas para producir el arte de las sombras, espacios y públicos. Es la única compañía de Andalucía que se dedica a la técnica de sombras y de iluminación para títeres, una labor netamente artesanal que en España tampoco abundan.

'Monocromo'

El domingo por la mañana llegará Monocromo. A través del teatro gestual, el montaje de Tuttilifamili persigue la magia y la música, destacar la importancia del respeto y la tolerancia hacia lo desconocido, lo nuevo y diferente. Monocromo cuenta, de una forma divertida y mágica, la historia de dos personas que sólo ven el mundo a su manera, que solo ven el mundo de su color. Una, un mundo azul. Otra, un mundo amarillo, convirtiéndose así en una comedia mágica a dos colores.

En 2012 Jose Rodríguez y Ana Puerta decidieron formar compañía propia tras su paso por compañías como Etcétera y La Maquiné entre otras, con el objetivo de poder investigar con el teatro gestual, la magia y la música como recursos para contar historias. Su primer espectáculo El Sofá de Sophie es una tierna y divertida historia donde los adultos se emocionan, los jóvenes se ríen y los niños se fascinan. Ha sido representada con gran acogida de público en teatros como Sala Tramoia, Teatro Alhambra, Teatro Lara, Teatro Cánovas y el Festival Internacional Hocus Pocus entre otros.

En 2017 estrenaron su segundo espectáculo Piedra. Papel. Tijera. Una aventura para toda la familia en la que dos niños se pierden en el bosque y llega el momento en el que ya no vale echarlo todo a suerte. Tras este recorrido Tuttilifamili ha conseguido el Premio Nacional de Magia General 2014, el PremioAlmussafes Mágico 2016 y el Premio FISM Europeo The Most Original Act en Blackpool2017 y el World FISM Comedy Magic en Busan 2018.