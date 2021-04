La Filmoteca celebrará los 10 años del Festival Márgenes con el mejor cine independiente

La Filmoteca de Andalucía celebrará en Granada el décimo aniversario del Festival Márgenes, dedicado a títulos especializados y caracterizados por una creación audiovisual inquieta, con una muestra de cine independiente. Desde el miércoles, la Biblioteca de Andalucía proyectará más de una decena de títulos emblemáticos de la década comprendida entre 2010 y 2020 de este tipo de creación audiovisual nacional e iberoamericana.

El ciclo arrancará este miércoles con la película Todos vós sodes capitáns (2010) de Oliver Laxe, premiada en el Fipresci del Festival de Cannes y en el Festival de Gijón con el Premio del Jurado Joven. La producción del gallego es un ensayo visual a medio camino entre el documental y la ficción, que al tiempo que retrata el Magreb relata la historia de Óliver, un profesor que propone a un grupo de niños rodar una película en Tánger. Se trata de una de las primeras producciones del director de O que arde, que se alzó con dos premios Goya.

Este programa especial continuará el viernes con Los continentes del malagueño Pedro Kanblue, una obra estrenada en 2020 y que explora los caminos de la memoria a partir de archivos fílmicos de distinta naturaleza, sobre lugares concretos, épocas y sensaciones, sobre personas y transformaciones. Completan el ciclo en este mes de abril True Love Ian De Sosa); Edificio España de Víctor Moreno y Costa da morte de Lois Patiño, dentro del Festival Márgenes.

A estas propuestas, la sede granadina de la Filmoteca de Andalucía suma una nueva propuesta de la retrospectiva dedicada al director hongkonés Won Kar Wai, reconocido internacionalmente por sus filmes únicos visualmente y muy estilizados. En esta ocasión podrán verse Happy Together, con la que obtuvo el galardón al mejor director en el festival de Cannes en 1997, y As tears go by (1988), además del estreno de la norteamericana Swallow del director Carlo Mirabella-Davis.

Las proyecciones tendrán lugar en la sala Val de Omar a las 19:00 y contarán con todas las medidas higiénico sanitarias recomendadas por las autoridades como reducción de aforo y distancia de seguridad. Los interesados pueden ver toda la información en el siguiente enlace.