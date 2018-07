Flamenco femenino: sello, sitio y camino

La cantaora de flamenco andaluza Marina Heredia, considera que el panorama femenino del flamenco actual es "de los mejores" y valora que lo principal es que cada una tiene "su sitio, su sello y su camino".

En una entrevista con Efe en Ceuta, Marina Heredia Ríos (Granada, 1980) dice que las mujeres que se dedican al flamenco "tenemos nuestro espacio y siempre es bueno para no aburrir, es difícil ganarte tu lugar porque debes luchar y ser fiel a ti mismo y eso cuesta mucho trabajo".

La cantaora flamenca afirma sentirse en un momentó musical "muy tranquilo y muy a gusto"

Marina Heredia, que ha presentado en Ceuta su espectáculo Esencias sin muros junto al bailaor Farruquito y David Dorantes al piano, defiende una frase de Camarón de la Isla para referirse al flamenco. "El maestro dijo que o se hace flamenco o se hace otra cosa, por lo que cuando tienes claro lo que eres y lo que quieres hacer no hay más discusión".

Nacida en el barrio del Albaicín, hija del cantaor Jaime Heredia 'El Parrón', y nieta de Rosa Heredia 'La Rochina', afirma que se encuentra en un momento profesional "muy tranquilo y muy a gusto conmigo misma como artista, disfrutando mucho de lo que hago".

Marina Heredia considera que el flamenco atraviesa un momento "muy bueno, hay un poco de todo, para todos los gustos, y ahora mismo está considerado como una música como otra cualquiera. A todo el mundo le gustaría que estuviera más reconocido pero en el balance general es bueno".

Después de cuatro discos en el mercado, ya piensa en su siguiente trabajo. "Estoy preparando ideas, todavía no sé para cuando pero ya estamos en ello", confiesa a Efe.

No obstante, reconoce que los artistas que se dedican a este arte tienen un plus añadido de voluntad porque "el flamenco es una música que nunca acaba, siempre está vivo y debes conservar ese ansia de seguir aprendiendo. Hay que seguir apoyando porque el flamenco no se puede perder".

Marina Heredia también valora la importancia de las actuaciones. "El escenario para los artistas es nuestra vía de escape, se pasa mal por los nervios y la responsabilidad, pero es un sitio donde disfrutas y puedes darle al público lo que te pide, lo cual se convierte en un rato de placer".

En su tercera visita a Ceuta, la andaluza ha defendido la importancia de los festivales de flamenco. "Es una cita a la que apetece venir ya que con la crisis ha cambiado un poco, parece que ahora se está recomponiendo y se pierden algunos eventos pero se recuperan otros", añade.