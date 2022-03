Frank Farmer tiene una nueva misión en Granada

La crítica (de cine) no siempre tiene razón. Cuando hace treinta años se estrenó El guardaespaldas (Mick Jackson, 1992), todas las firmas de cine de la prensa coincidieron (casi unánimemente) en calificarla como un fracaso. “Producción engañosa y fallida”, decían unos;“La propuesta no es que sea mala; simplemente, es descabellada”, proseguían otros;incluso hubo quien, con cierta maldad decía del protagonista masculino de la cinta (Kevin Costner) que “estuvo más vivo como el cadáver de The Big Chill”. Pero, tres décadas después, la cinta se ha convertido en un clásico forjado a fuego en el imaginario colectivo, dando lugar a un sinfín de obras derivadas, una de ellas es la adaptación teatral que hasta finales de semana se podrá ver en el Palacio de Congresos de la capital.

Dirigida por Federico Bellone, esta propuesta pone sobre las tablas del Paseo del Violón a Octavi Pujades (Frank Farmer) y Mireia Mambo (Rachel Marron), como trasuntos de lo que en su día fueron Costner y Houston respectivamente. Esta adaptación se mantiene fiel a la historia que llevó Jackson al cine, con la única diferencia, como apunto Pujades, de que aquí se hace más hincapié en el elemento musical, al haber una quincena de coreografías frente a las “tres o cuatro de la película”.

Como el resto de la cultura, esta producción, que comenzó su gira en 2019, se vio interrumpida por la pandemia, una experiencia que Pujades califica como “un enorme viaje”, ya que al tratarse de profesiones “que se basan en aglomerar gente”, dice con ironía, sufrieron una de las peores caras del Covid-19. Pese a todo el actor se muestra optimista cuando rememora esa época, que le dio la oportunidad de pasar un tiempo con su padre (fallecido el pasado febrero tras una larga enfermedad) que “de otra forma no hubiese podido disfrutar”. El mismo optimismo mantiene sobre el futuro del sector ahora que empieza a verse la luz al final tras más de dos años.

Pero esa alegría se le trunca cuando toca hablar del personal sanitario. Médico de formación, Pujades no tiene más que buenas palabras para el sector sanitario y su actuación durante la pandemia, que “ha estado y sigue estando al pie del cañón”, por eso no entiende la reacción de cierta parte de la sociedad con este colectivo una vez superada la fase más dura de la pandemia, y se muestra especialmente crítico con “los niños malcriados antivacunas y negacionistas”.

Polémicas aparte, el catalán se encuentra concentrado en su faceta como actor, una profesión en la que ya acumula un sinfín de ‘trabajos’ en cine, televisión, teatro,... y en géneros tan dispares como la comedia y el drama. No obstante, pese a ese extenso currículum, el alter ego de Farmer se niega a calificarse como “actor camaleónico” y prefiere poner el acento en el trabajo de los guionistas, que hacen posible sus personajes, “si tienes un buen texto lo facilita todo mucho y cuando el texto no está bien entonces sufres tú para intentar levantarlo un poco”.

Y para Pujades la versión teatral de El Guardaespaldas “tiene un buen texto”, por eso no duda en que su paso por Granada será un éxito, pues asegura que la obra es “ideal para toda la familia”, disfrutable tanto para los fans acérrimos de la versión cinematográfica como, y especialmente, para aquellos que no hayan visto esta historia en la gran pantalla.