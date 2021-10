Los Fusiles continúan el programa de conciertos de Lemon Rock

Quique Ruiz, Juanlu Cordero y Pablo Guinea son curtidos músicos de la escena punk y rockera andaluza. Los tres visitaron Granada la semana pasada durante los actos de celebración de la reapertura del remodelado Lemon Rock acompañando al vocalista Freddie Dilevi, que presentó su nuevo disco In The Light of a New Day. Los tres, junto a Pablo Cuevas, forman Los Fusiles, que actuarán el próximo jueves 14 en este espacio de la capital granadina, que reabrió sus puertas tras el cierre ocasionado por la pandemia.

Tras cinco años en activo, se puede afirmar que Los Fusiles son en este momento una de las grandes realidades del rock español, una banda que brilla por encima de las demás y que en un mundo en el que el rock no fuera una música enterrada por otros estilos menores, encabezaría festivales y coparía listas de éxitos dada su calidad y lo accesible de sus canciones.

Hace ya dos años publicaron su debut discográfico con ¿Quién le escribe al coronel?, una formidable colección de canciones en castellano que publicó el sello madrileño Family Spree Recordings. Con fuerte componente social y costumbrista en las letras, querencia por lo cotidiano y una nostálgica y literaria representación del individuo corriente (Pablo Cuevas se declara lector apasionado de Pérez Galdós), las canciones de su primer disco dejaban a las claras que Los Fusiles eran una de las bandas que mejor había asimilado la tradición rockera ibérica, fundamentalmente los 80, su época dorada, cuando Burning, Tequila, Gabinete Caligari, Enemigos o Rosendo eran referentes para hordas de jóvenes y veteranos aficionados. Con origen en el rock clásico anglosajón, como no, se puede decir que no es complicado encontrar rastro de Stones, Humble Pie o Faces en los surcos de los dos LP del combo sevillano.

Este año el grupo ha publicado su segundo LP, Victoriosa también para Family Spree, una lógica y coherente continuación del primero, consolidando su característico sonido, sus riffs y reivindicando una forma de hacer rock que ya no se estila, encabezando una meritoria resistencia con encomiable arrojo y valentía. Pese a ello, suenan absolutamente vigentes, afianzando con fuerza su estilo y mostrando su talento en temas como El olvidao, Chica de ojos claros o Pasacalle en la ciudad, estampas cotidianas dibujadas con estilo y arraigo popular, una banda que provoca un embrujo rápido con dos discos muy inmediatos y ya verdaderos clásicos del rock patrio.