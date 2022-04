Arranca Granada On TV, la nueva muestra de producción televisiva y formatos audiovisuales de la capital

La ciudad de Granada ha dado un nuevo paso para convertirse en referente del complejo entramado de la producción audiovisual nacional. Bajo el nombre de Granada On TV, esta pionera propuesta trae a la capital la participación de grandes protagonistas de la serie nacional, como Olivia Delcán, Nadia de Santiago o la bailaora granadina La Moneta; así como a autores de renombre, entre los que se encuentran Emilio Ruiz Barrachina y grandes guionistas como Diego San José, entre otros.

Este festival se celebrará entre los días 21 y 24 de abril en el Centro Lorca y se presenta como una muestra nacional de producción televisiva y nuevos formatos audiovisuales en la que tendrán cabida ponencias, mesas redondas, teaser y estrenos.

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo y el apoyo del Ayuntamiento de Granada, nace con la idea de convertirse en motor de divulgación y debate sobre la situación televisiva nacional del momento, así como de otros tipos de formato audiovisual. También con el objetivo de posicionar a Granada como lugar de estreno y presentación para todo tipo de propuestas audiovisuales.

En resumen, se trata de la creación de un espacio estratégico para el sector audiovisual nacional, con todo el impacto económico que ello implica para la ciudad. Además, es una propuesta con proyección de permanencia. Granada On TV ha llegado para quedarse y mantiene la vista fija en el crecimiento del proyecto, buscando que, con el tiempo, esta muestra se convierta en una seña de identidad de la provincia.

Un lugar de encuentro de la producción televisiva

El Centro Federico García Lorca ha albergado esta mañana una rueda de prensa para ofrecer los detalles más importantes de este evento que comienza. En la misma han estado presentes la concejala de Cultura, María de Leyva; el cantante y compositor, Javier Ojeda; la directora de Comunicación de Cervezas Victoria, patrocinador principal de la iniciativa, Genoveva Farragut y Francisco Quintero director de la muestra.

En su intervención, De Leyva ha querido “dar la bienvenida a un nuevo proyecto cultural, innovador y moderno como es Granad On Tv. Un nuevo espacio de encuentro dedicado a la producción televisiva y sin duda una de las fuentes de la cultura actuales más importantes” y destaca la importancia de “esta muestra para llevar muy lejos a la ciudad de Granada”.

Javier Ojeda destacó por su parte que “la cultura engloba todo tipo de artes, incluida la música. Lo mejor que tiene es su vocación aglutinadora. Lo que antes era considerado como un arte menor, como eran las series, ahora cuenta con grandes directores que casi trabajan más para las series. Al igual que pasa con la música: ya el formato físico básicamente no existe. Hemos vuelto a los orígenes, al single, a la canción.

Por otro lado, el director de la muestra, confirma que “es un placer estar en Granada presentando este proyecto que con tanta ilusión llevamos a cabo en la ciudad. Granada On TV tienen varios aspectos que destacar, no solo en su programación, si no en el propio desarrollo del festival: Es una programación poliédrica en el sentido de que va a tener distintos caminos a la hora de manifestarse tanto en la industria como en los propios artistas que acudan. Por otro lado, tiene como objetivo crear una sinergia entre el talento local y el talento global, para que esa riqueza que generen estos encuentros aporte valor a un sector tan importante en la actualidad económica como el sector audiovisual.”